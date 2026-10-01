Lào Cai phấn đấu 100% xã, phường không ma túy trong năm 2026

Theo kế hoạch, Lào Cai đặt mục tiêu giảm ít nhất 5% số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; 100% điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, 100% đối tượng mua bán chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện, triệt phá.

Lực lượng Công an xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho người dân.

Tỉnh cũng phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma túy trong năm 2026, hướng tới xây dựng tỉnh Lào Cai không ma túy trước năm 2030.

Đối với tội phạm ma túy, kế hoạch tập trung đấu tranh với các đường dây có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động tại khu vực biên giới, cửa khẩu, qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh và lợi dụng không gian mạng. Trong đó, số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia và tại khu vực biên giới đường bộ, chuyển phát nhanh được phát hiện, bắt giữ phấn đấu tăng trên 3%; số vụ lợi dụng không gian mạng được phát hiện, triệt phá tăng trên 5%.

Công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở được triển khai tại 99/99 xã, phường. Các địa phương sẽ tăng cường rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; đấu tranh, triệt xóa các điểm bán lẻ; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; duy trì các mô hình phòng, chống ma túy và tổ tuần tra tại những địa bàn phức tạp.

9 xã, phường biên giới được yêu cầu tăng cường phối hợp kiểm soát khu vực cửa khẩu, đường biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

Lực lượng công an tổ chức test ma túy diện rộng nhằm rà soát, phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy, phục vụ công tác quản lý và làm sạch địa bàn.

Tỉnh cũng chú trọng nâng cao hiệu quả cai nghiện và quản lý sau cai. Trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập bảo đảm điều kiện theo quy định; triển khai ít nhất 3 đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức thí điểm mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

Hoạt động truyền thông cũng được triển khai rộng khắp. Mục tiêu ít nhất 80% người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới được tiếp cận các kênh phát thanh, truyền hình phục vụ thông tin tuyên truyền thiết yếu; 100% dân số tại các khu vực còn lại được tiếp cận thông tin phòng, chống ma túy qua báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội và viễn thông.