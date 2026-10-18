Lào Cai: Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương đã thực hiện nhiều mô hình hoằng pháp cho đồng bào dân tộc

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương, chủ trì hội nghị; chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Trị sự tỉnh Lào Cai, Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương; lãnh đạo địa phương xã Bảo Thắng.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn nhấn mạnh chặng đường 4 năm phụng sự đầy dấu ấn với phương châm đồng hành cùng đồng bào các dân tộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Phân ban đã xây dựng tập thể đoàn kết, triển khai hiệu quả các mô hình hoằng pháp thiết thực như chương trình "Phật đến buôn làng, Phật tọa nhà sàn", xây dựng gần 80 căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng hàng nghìn phần quà, duy trì Quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" và phát triển mô hình "Nhà rông Bụt" tại các vùng sâu, vùng xa. Những thành tựu này là kết tinh của tinh thần từ bi, đoàn kết và trách nhiệm, mang ánh sáng Phật pháp đến gần hơn với đời sống đồng bào dân tộc.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Thượng tọa cũng cảm ơn đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cấp chính quyền, mạnh thường quân và toàn thể thành viên Phân ban đã luôn âm thầm chung sức, đồng lòng. Bước sang giai đoạn tiếp theo, Phân ban sẽ tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, nâng cao chất lượng hoằng pháp gắn liền với đặc thù văn hóa địa phương, chăm lo thiết thực cho đời sống đồng bào dân tộc trên tinh thần minh bạch, bền vững.

Thượng tọa Thích Vạn Nhơn báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Thượng tọa Thích Vạn Nhơn, Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) và định hướng chương trình Phật sự nhiệm kỳ X (2026-2031).

Theo đó, Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương hoạt động trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Công tác tổ chức, điều hành luôn đề cao tinh thần đoàn kết, tập thể lãnh đạo kết hợp chặt chẽ với việc kiện toàn nhân sự từ Trung ương đến cơ sở.

Đại diện lãnh đạo địa phương và Phật tử tham dự

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là công tác hoằng pháp gắn liền với hướng dẫn Phật tử tại cơ sở thông qua các chương trình ý nghĩa như "Phật đến buôn làng, Phật tọa nhà sàn", các khóa tu "Phật về buôn làng" và các chương trình giao lưu văn hóa liên vùng quy mô lớn tại Bình Phước, Yên Bái và Đà Nẵng với hàng nghìn Phật tử tham dự.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh bằng việc tổ chức các đoàn thăm viếng, trao tặng quà và hỗ trợ kinh phí hàng tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành; đồng thời xây dựng hàng loạt căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Phân ban cũng chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống qua việc khởi công các công trình mô hình "Nhà rông Bụt" tại Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Trung ương GHPGVN trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương

Đặc biệt, chương trình khuyến học "Tiếp sức đến trường" đã duy trì hàng trăm suất học bổng mỗi năm, hỗ trợ thiết thực cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Về tài chính, toàn bộ nguồn quỹ và kinh phí tổ chức các Phật sự lớn (hơn 5,1 tỷ đồng cho các khóa tu và giao lưu văn hóa) đều được quản lý, cân đối minh bạch, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật trong đời sống cộng đồng.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Phân ban xác định tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hướng dẫn Phật tử, đẩy mạnh khuyến học, an sinh xã hội và phát triển các mô hình sinh hoạt Phật giáo phù hợp với văn hóa dân tộc.

Dịp này, Trung ương GHPGVN trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Hướng dẫn Phật từ Trung ương trao Bằng tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, công bố quyết định trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đến các tập thể và các cá nhân.

Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương tri ân Hòa thượng Thích Thanh Điện

Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương dâng những phần quà bày tỏ lòng tri ân đến Hòa thượng Thích Thanh Điện đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phân ban hoạt động hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh

Trong khuôn khổ hội nghị, Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh vững bước trên con đường học tập.

Hòa thượng Thích Thanh Điện ban đạo từ

Phát biểu đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Điện đã ghi nhận, biểu dương và tán thán những thành tựu Phật sự thiết thực mà Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Hòa thượng Thích Thanh Điện cũng định hướng một số hoạt động Phật sự trọng tâm cho nhiệm kỳ tới của Phân ban.

Đại đức Thích Chân Định phát biểu bế mạc

Đại đức Thích Chân Định, Phó Thường trực Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương đặc trách phía Bắc phát biểu bế mạc, tri ân chư tôn đức.