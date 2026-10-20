Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Khoảng 16h5' ngày 19/10, tại đường Trần Phú, phường Cam Đường, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô BKS 24A-412.XX di chuyển với tốc độ 59 km/h tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50 km/h, vượt quá 9 km/h so với quy định.

Phương tiện vi phạm tốc độ được lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận tại thời điểm kiểm tra trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, ngày 19/10/2026.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển được xác định là chị L.K.A. (AN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

Người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ việc làm việc với lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, L.K.A. bất ngờ quay trở lại ô tô, khóa cửa, nổ máy và điều khiển phương tiện tiến lên rồi lùi lại trước khi bỏ chạy. Mặc dù cán bộ Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát cơ động liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, người điều khiển vẫn không chấp hành, tăng ga rời khỏi vị trí kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện lên xe, nổ máy và tăng ga bỏ chạy khi lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với Công an phường Cam Đường xác minh, làm rõ. Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã yêu cầu người điều khiển đưa phương tiện trở lại để lập biên bản, tạm giữ ô tô theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy người điều khiển không có nồng độ cồn và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể tại thời điểm kiểm tra. Hiện Công an phường Cam Đường đang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.