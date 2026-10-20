Lào Cai: Nữ tài xế khóa cửa ô tô Lexus, tăng ga bỏ chạy khi CSGT dừng xe kiểm tra

Tối 20/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Cam Đường xác minh vụ việc nữ tài xế ô tô có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 24A-41x.xx di chuyển với tốc độ 59km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép 50km/h.

Trước đó, khoảng 16h05 ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 24A-41x.xx di chuyển với tốc độ 59km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép 50km/h trên đoạn đường này.

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, qua xác minh, người điều khiển ô tô là chị L.K.A (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan.

Chị L.K.A (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) bất ngờ quay lại ô tô, khóa cửa, nổ máy điều khiển phương tiện tiến lên rồi lùi lại trước khi tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động.

Khi được yêu cầu tiếp tục làm việc với tổ công tác, người này bất ngờ quay lại ô tô, khóa cửa, nổ máy điều khiển phương tiện tiến lên rồi lùi lại trước khi tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động.

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã yêu cầu nữ tài xế đưa phương tiện trở lại để lập biên bản, tạm giữ ô tô phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Kết quả kiểm tra cho thấy, người điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn, không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

Hiện, Công an phường Cam Đường phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.