Lào Cai - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc

Muốn cảm nhận sự kỳ vĩ của đất trời, hãy ngước nhìn những đỉnh núi; muốn khám phá chiều sâu văn hóa và con người, hãy hòa mình vào những sắc màu của các dân tộc. Lào Cai, với sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc đã làm nên vẻ đẹp riêng - trở thành nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.

Đó là một Lào Cai chạm tới đỉnh trời, với đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m - biểu tượng của vẻ đẹp hùng vĩ và khát khao chinh phục. Là thung lũng Mường Hoa êm đềm; là Y Tý bồng bềnh trong mây trắng, nơi những ngôi nhà trình tường của đồng bào Hà Nhì nép mình bên sườn núi; là Bắc Hà mỗi độ xuân về rợp trắng hoa mận, hoa lê; là những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, mạnh mẽ của Si Ma Cai, Mường Khương…

Lào Cai có những vùng ruộng bậc thang kỳ vĩ, là những di sản mang giá trị đặc biệt. Trên những triền núi dốc, những đường cong của ruộng bậc thang tựa như "vân tay của trời", in dấu giữa núi rừng Tây Bắc Việt Nam. Cánh đồng Mường Lò, Tú Lệ trải rộng giữa thung lũng, níu bước chân du khách bằng hương nếp Tan dẻo thơm mỗi độ mùa về. Và khi muốn tìm một khoảng lặng giữa hành trình khám phá, những dòng suối khoáng nóng Hạnh Phúc hay mặt hồ Thác Bà mênh mang với hàng nghìn hòn đảo xanh sẽ mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng, thư thái giữa thiên nhiên.

Lào Cai có 34 dân tộc cùng chung sống, tạo nên một không gian văn hóa phong phú và đa dạng. Mỗi cộng đồng mang những sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm nên bản sắc đặc trưng của vùng Tây Bắc. Lào Cai hiện có 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, 56 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 1 di tích quốc gia đặc biệt và 34 di tích quốc gia, cùng hàng trăm di sản, không gian văn hóa truyền thống. Trong kho tàng di sản ấy, Nghệ thuật Xòe Thái là một giá trị tiêu biểu, được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021.

Trong đời sống đồng bào Mông, tiếng khèn và lễ hội Gầu Tào mang đậm dấu ấn văn hóa cộng đồng. Người Dao gìn giữ nghi lễ Cấp sắc cùng những hoa văn thêu trên trang phục truyền thống. Người Hà Nhì có lễ hội Khô Già Già với những nghi thức cầu mùa, cầu bình an cho bản làng. Trong khi đó, thực hành Then của người Tày, người Nùng lưu giữ thế giới tâm linh qua lời hát, tiếng đàn và những nghi lễ truyền thống. Văn hóa còn hiện diện trong từng nếp nhà, món ăn, nghề thủ công, phiên chợ vùng cao và cách ứng xử gần gũi, chân thành của con người với thiên nhiên. Chính những giá trị ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng, khiến mỗi hành trình đến với Lào Cai không chỉ là chuyến khám phá cảnh đẹp mà còn là hành trình tìm hiểu, trải nghiệm đời sống văn hóa cộng đồng.

Không gian rộng mở tạo điều kiện để Lào Cai kết nối các vùng tài nguyên, hình thành những tuyến du lịch liên hoàn, đa dạng sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Mỗi địa phương có thể phát huy thế mạnh riêng về nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa, đồng thời bổ trợ cho nhau để tạo nên những hành trình phong phú.

Từ những đỉnh núi chạm mây, thung lũng xanh đến những phiên chợ vùng cao rực rỡ sắc màu, từ điệu xòe rộn ràng đến tiếng khèn vang vọng giữa đại ngàn, tất cả tạo nên một Lào Cai vừa hùng vĩ trong cảnh sắc, vừa phong phú trong bản sắc văn hóa. Trên không gian phát triển mới, những giá trị riêng của mỗi vùng đất đang cùng làm nên sức hấp dẫn của một điểm đến năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc - nơi hội tụ tinh hoa và sắc màu Tây Bắc.