Lào Cai: Nhiều mỏ cát, sỏi được phép khai thác trở lại sau rà soát

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, việc rà soát, cho phép các đơn vị hoạt động trở lại được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2916/UBND-KT ngày 17/4/2026 về quản lý hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng khoáng sản trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho phép mở cửa, hoạt động trở lại với Công ty Cổ phần Đầu tư LHB Đại Việt.

Ghi nhận PV Báo Xây dựng ngày 5/10, một trong những đơn vị được cho phép hoạt động trở lại là Công ty Cổ phần Đầu tư LHB Đại Việt, với mỏ cát, sỏi trên sông Hồng thuộc xã Mậu A. Qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, khoáng sản, đất đai, môi trường, thiết kế - xây dựng mỏ, bến thủy nội địa, an toàn giao thông đường thủy và các điều kiện kiểm soát sản lượng.

Mỏ này được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 527/GP-UBND ngày 29/3/2019, với trữ lượng được phép khai thác 112.094,1m³, công suất 8.000m³ cát/năm, diện tích khu vực khai thác 5,6ha. Việc cho phép hoạt động trở lại không phải là cấp mới, cấp lại hay gia hạn giấy phép và không làm thay đổi các nội dung đã được cấp phép.

Trong văn bản tháng 9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường chính thức cho phép Công ty LHB Đại Việt tiếp tục khai thác tại các khu vực thuộc Giấy phép số 527/GP-UBND, đồng thời tiếp tục hoạt động tại dự án kho, bãi tập kết kinh doanh cát, sỏi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một đơn vị khác được hoạt động trở lại là Hợp tác xã Khai thác sản xuất Dịch vụ Vật liệu xây dựng Hợp Nhất. Theo văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hợp tác xã được tiếp tục khai thác tại 4 khu vực theo Giấy phép số 1051/GP-UBND ngày 17/6/2015, gồm các điểm cát, sỏi Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành và Quy Mông, nay thuộc địa bàn các xã Trấn Yên và Quy Mông.

Đơn vị cũng được tiếp tục tập kết cát, sỏi tại 3 bãi ở Đào Thịnh, Phú Lan và Quy Mông do đã hoàn thành thủ tục theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cũng cho mở cửa hoạt động trở lại các điểm mỏ gồm Công ty TNHH Một thành viên Khánh Duy YB, xã Tân Hợp; Công ty TNHH Mạnh Lâm Yên Bái, xã Quy Mông; Hợp tác xã Khai Minh; Hợp tác xã Khai thác Sản xuất Dịch vụ Vật liệu xây dựng Hợp Nhất, xã Trấn Yên.

Cùng với việc cho phép hoạt động trở lại, cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị phải khai thác đúng phạm vi, ranh giới, diện tích, độ sâu, trữ lượng, công suất và thời hạn ghi trong giấy phép; bảo vệ mốc giới, phao khu vực khai thác và chịu trách nhiệm nếu gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng tài sản, đất đai, hoa màu hoặc môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống thiên tai.

Đáng chú ý, hoạt động khai thác chỉ được thực hiện trong khung giờ quy định, không khai thác ban đêm và trong thời gian mưa lũ; tuyệt đối không sử dụng tàu cuốc. Chính quyền địa phương được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác ngoài phạm vi cấp phép hoặc phát sinh hoạt động khoáng sản trái phép.

Việc đưa các mỏ trở lại hoạt động sau khi hoàn thiện thủ tục nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ xây dựng, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, kiểm soát sản lượng và hạn chế các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hà Thắng