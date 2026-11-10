Lào Cai: Nhiều hoạt động hợp tác giáo dục, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên có nhiều hợp tác về đào tạo nhân lực.

Mở đầu là Hội thảo quốc tế “Đối thoại chiến lược quốc tế và trao đổi học thuật ISDAE 2026 - Hợp tác Philippines - Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, giáo dục, kinh doanh và công nghệ”, diễn ra từ ngày 11 đến 13/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, dự kiến có khoảng 200 đại biểu.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đổi mới giáo dục, kinh doanh bền vững, khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tiếp đó, ngày 16/11 sẽ diễn ra hội thảo về "Tăng cường liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo", dự kiến thu hút khoảng 800 đại biểu. Hội thảo tập trung làm rõ định hướng hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2027 - 2035; đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Lĩnh vực gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và kinh tế xanh.

Cũng trong ngày 16/11 sẽ diễn ra Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026, dự kiến có khoảng 200 đại biểu, tập trung vào hợp tác giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI. Diễn đàn trao đổi về liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên và giao lưu học thuật; kết nối các cơ sở giáo dục hai nước, hướng tới chương trình hợp tác.

Chuỗi hoạt động còn mở rộng sang hợp tác y tế cộng đồng, giáo dục STEM, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển du lịch, sản phẩm OCOP, thương mại hóa sản phẩm, chuyển đổi số và thương mại điện tử. Chương trình dự kiến ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Huấn luyện kỹ năng thực hành y khoa.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai trực thuộc Đại học Thái Nguyên đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Lào Cai.

Thông qua chương trình, tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên hướng tới tăng cường liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, huy động nguồn lực trong nước, quốc tế, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.