Lào Cai: Nhiều giải pháp hướng đến giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp

Nông dân phường Cầu Thia sử dụng phân chuồng ủ cho vụ đông.

Mô hình được thực hiện tại thôn Mường 2, xã Gia Phú trong vụ đông xuân 2025 - 2026, với diện tích 11,52 ha và 32 hộ tham gia, sử dụng các giống Séng cù, DT18 và TBR225.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, mô hình có tính khả thi, giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính và mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường.

Cùng với mô hình lúa giảm phát thải, ngành nông nghiệp tiếp tục định hướng tăng cường sử dụng phân bón hợp lý, phân hữu cơ, chế phẩm sinh học; tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn và ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý sản xuất.

Ngành nông nghiệp tiếp tục định hướng tăng cường sử dụng phân bón hợp lý, phân hữu cơ, chế phẩm sinh học để giảm thiểu phát thải trong trồng trọt.

Điểm đáng chú ý là giảm phát thải được đặt trong mối liên hệ với thay đổi phương thức sản xuất, thay vì chỉ tập trung vào một giải pháp kỹ thuật riêng lẻ. Việc mở rộng những mô hình đã chứng minh hiệu quả, kết hợp tập huấn, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật được xác định là hướng đi nhằm từng bước hình thành nền sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.