Lào Cai: Nhiều địa phương thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

* Tại xã Bát Xát:

Khu vực diễn ra chương trình thực tập.

Sáng 3/10, UBND xã Bát Xát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thôn Bát Xát 5.

Tình huống giả định là cháy xảy ra tại khu vực bếp tầng 1 của một nhà dân do chủ nhà quên tắt bếp khi đang rán mỡ. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng xung quanh, sinh nhiều khói, khí độc, trong khi một cháu nhỏ mắc kẹt ở tầng 2.

Các lực lượng thực hành cứu người bị thương trong tình huống giả định tại buổi thực tập.

Lực lượng y tế sơ cứu người bị thương trong tình huống giả định.

Các thành viên Tổ liên gia hỗ trợ hộ gia đình di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân kích hoạt chuông báo cháy của tổ liên gia. Các thành viên nhanh chóng triển khai lực lượng báo tin, cứu nạn, chữa cháy, di chuyển tài sản; đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng qua ứng dụng “Báo cháy 114”.

Lực lượng tại chỗ sử dụng thang và lối thoát nạn thứ hai để tiếp cận người mắc kẹt; ngắt nguồn điện, khóa van gas, sử dụng bình chữa cháy xách tay và chăn ướt để khống chế đám cháy.

Các lực lượng phối hợp triển khai chữa cháy tại buổi thực tập.

Sau khi nhận tin, Công an xã cùng lực lượng dân phòng, an ninh cơ sở, dân quân tự vệ và y tế nhanh chóng có mặt, phối hợp cứu người, chữa cháy, bảo vệ tài sản, điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự.

Người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, đám cháy được khống chế và dập tắt.

* Tại xã Cốc San:

Sáng 3/10, UBND xã Cốc San tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã.

Tình huống giả định tại buổi diễn tập xảy ra ở hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư, thôn Tòng Chú 3, trên Quốc lộ 4D .

Các thành viên Tổ liên gia nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông tin tới lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình huống giả định.

Tình huống giả định xảy ra tại hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư, trên Quốc lộ 4D, thôn Tòng Chú 3. Đám cháy phát sinh tại kho chứa hàng tầng 2 do sự cố thiết bị điện, sau đó nhanh chóng phát triển, khói và khí độc lan ra hành lang, cầu thang trong khi cửa ngoài ngôi nhà bị khóa.

Khi phát hiện cháy, các thành viên Tổ liên gia nhanh chóng báo động, gọi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an xã, đồng thời huy động ngay phương tiện tại chỗ để chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn và cứu người mắc kẹt.

Các lực lượng thực hành tình huống cứu nạn, cứu hộ tại buổi diễn tập.

Các lực lượng phối hợp sử dụng bình chữa cháy, búa tạ, xà beng, thang và các phương tiện được trang bị để xử lý tình huống. Đám cháy giả định được dập tắt, người trong nhà được bảo đảm an toàn.

* Tại xã Bản Xèo:

Ngày 3/10, Công an xã Bản Xèo tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thôn Thành Sơn, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10.

Các lực lượng phối hợp đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Địa điểm diễn tập là khu vực tập trung nhiều cơ sở có nguy cơ cháy, nổ. Theo tình huống giả định, sự cố chập điện gây cháy tại khu vực bày bán hàng của một cửa hàng tạp hóa kết hợp nhà ở. Lửa nhanh chóng lan sang các vật dụng xung quanh, khói và khí độc bao trùm lối thoát, khiến hai người mắc kẹt trong phòng ngủ phía sau nhà.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân hô hoán, gõ kẻng báo động; các thành viên Tổ liên gia gọi số 114, ngắt điện tại nhà xảy ra cháy và các nhà liền kề, sử dụng bình chữa cháy để xử lý ban đầu.

Thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thực hành dập lửa trong tình huống giả định.

Lực lượng tham gia diễn tập sử dụng bình chữa cháy phun bột dập lửa.

Công an xã và lực lượng dân phòng sau đó phối hợp tiếp cận hiện trường, đưa người mắc kẹt ra khu vực an toàn để nhân viên y tế sơ cứu; đồng thời tổ chức chữa cháy, di chuyển tài sản và điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại của gia đình.

* Tại phường Âu Lâu:

Sáng 3/10, phường Âu Lâu tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Tổ dân phố số 3.

Buổi thực tập tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Tổ dân phố số 3, phường Âu Lâu

Cuộc thực tập được triển khai theo 3 giai đoạn, gồm: phát hiện, xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và chữa cháy ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động các lực lượng của UBND phường phối hợp xử lý; huy động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai).

Các thành viên Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Tổ dân phố số 3, phường Âu Lâu thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo tình huống giả định, lúc 8 giờ ngày 3/10 xảy ra cháy tại khu vực bán hàng của một hộ gia đình ở Tổ dân phố số 3. Nguyên nhân do sạc xe điện trong thời gian dài khiến pin và bộ sạc nóng lên, phát nổ, làm lửa bén vào nilon, đồ nhựa, quần áo, chăn ga và bìa carton.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 3 người. Khói, khí độc nhanh chóng lan rộng; trong quá trình thoát nạn, một người bị vấp ngã và mắc kẹt bên trong.

Chủ hộ lập tức hô hoán, sử dụng bình chữa cháy xách tay xử lý ban đầu và kích hoạt chuông báo cháy của Tổ liên gia. Các hộ dân nhanh chóng mang bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ và phương tiện trang bị tại gia đình đến hỗ trợ.

Các lực lượng phối hợp di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đến vị trí an toàn.

Các lực lượng phối hợp đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng phối hợp tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Dưới sự chỉ huy của Tổ trưởng Tổ liên gia, các lực lượng được phân công thực hiện chữa cháy, cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản và bảo vệ hiện trường, đồng thời báo tin qua ứng dụng “Báo cháy 114”.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nhân viên y tế tổ chức phá dỡ cửa, tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài, chống cháy lan, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường.

Kết thúc thực tập, đám cháy giả định được khống chế, người bị nạn được cứu và sơ cứu an toàn.

Các hộ dân được trao tặng bình chữa cháy xách tay tại buổi diễn tập.

Hiện phường Âu Lâu có 5 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 40 điểm chữa cháy công cộng. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 30 bình chữa cháy xách tay cho các hộ gia đình trên địa bàn.

Thông qua các buổi thực tập, diễn tập, các địa phương tiếp tục nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở; tăng cường khả năng phối hợp giữa người dân và các lực lượng chức năng, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, chủ động hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra.