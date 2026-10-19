Lào Cai: Nhiều cơ sở chăn nuôi đổi thay nhờ chính sách hỗ trợ kịp thời

Vừa qua, UBND xã Phong Dụ Hạ giải ngân hơn 200 triệu đồng cho 6 hộ gia đình thực hiện các mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết 21/2025/NQ-HĐND về ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhận được số tiền hỗ trợ 67 triệu đồng từ Nghị quyết, anh Hà Văn Phòng (thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hạ) phấn khởi chia sẻ, nhận được hỗ trợ kịp thời của địa phương, gia đình xin chân thành cảm ơn lãnh đạo địa phương, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã cùng toàn thể phòng ban chuyên môn đã hướng dẫn tận tình, hỗ trợ. Gia đình cũng cảm ơn Nghị quyết 21 của tỉnh Lào Cai đã giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Người dân nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 21.

Trước đó, ngay khi Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh Lào Cai được triển khai, UBND xã Phong Dụ Hạ đã rà soát, tuyên truyền đến các thôn trên địa bàn. Qua kiểm tra, đến nay địa phương đã triển khai với 12 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, 5 hộ chăn nuôi lợn nái với quy mô từ 15 con trở lên, 4 hộ chăn nuôi trâu, bò với quy mô từ 5 con trở lên và 3 hộ chăn nuôi gia cầm với quy mô từ 300 con/lứa trở lên.

Sau thời gian triển khai, tháng 10/2026, UBND xã đã lập đoàn nghiệm thu trực tiếp đến các hộ gia đình kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra thực tế, các mô hình đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật theo Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND.

Đoàn nghiệm thu của UBND xã Phong Dụ Hạ kiểm tra thực tế tại các cơ sở chăn nuôi.

Các hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 21 đã xây dựng chuồng trại kiên cố, quy trình chăm sóc bài bản, vật nuôi phát triển khỏe mạnh. Hồ sơ, hóa đơn, chứng từ liên quan đều hoàn thành đầy đủ theo đúng quy định.

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ cho biết, Nghị quyết 21 không chỉ hỗ trợ con giống, vốn đầu tư ban đầu mà còn giúp người dân được tiếp cận, hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng dịch và xử lý chất thải. Qua đó, những hộ từng gặp khó khăn, thua lỗ có thêm điều kiện để khôi phục sản xuất, từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi ổn định hơn.

Nghị quyết 21 không chỉ là gói hỗ trợ trên giấy tờ mà đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành đòn bẩy đắc lực giúp bà con Phong Dụ Hạ tự tin làm giàu trên chính quê hương mình.