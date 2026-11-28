Năm 2026, Lào Cai triển khai xây dựng mô hình “Thôn số” nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, gắn với phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Sau khi triển khai thí điểm tại thôn 4, xã Bát Xát và thôn 6, xã Yên Bình vào tháng 6/2026, mô hình tiếp tục được mở rộng tại thôn Sơn Hà và thôn Láo Vàng, xã Bát Xát. Trong đó, thôn Láo Vàng được định hướng phát triển mô hình chuyển đổi số gắn với du lịch cộng đồng địa phương.

Mô hình “Thôn số” được xây dựng trên cơ sở 21 tiêu chí mức nâng cao, tập trung vào 4 trụ cột gồm hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tại các thôn thí điểm, hạ tầng viễn thông được đầu tư, hệ thống wifi công cộng, camera giám sát an ninh, truyền thanh thông minh và thiết bị họp trực tuyến được triển khai tại nhà văn hóa thôn.

Đáng chú ý, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đang mở ra phương thức tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân được hỗ trợ tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Lào Cai đang từng bước đưa công nghệ vào đời sống, sản xuất và kinh doanh của người dân vùng cao.

Cùng với hạ tầng và dịch vụ công, Lào Cai chú trọng phổ cập kỹ năng số thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng. Người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác tiện ích trực tuyến và nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Trong phát triển kinh tế, mô hình “Thôn số” tạo thêm điều kiện để các hộ sản xuất quảng bá nông sản, đặc sản địa phương trên mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử.

Đối với những địa bàn có tiềm năng du lịch cộng đồng, công nghệ số có thể hỗ trợ giới thiệu điểm đến, quảng bá dịch vụ lưu trú, trải nghiệm văn hóa và kết nối với du khách.

Việc nhân rộng mô hình “Thôn số” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” đang tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số từng bước làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận thông tin, dịch vụ công và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đây là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.