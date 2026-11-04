Lào Cai nâng tầm giá trị nông sản

Hội nghị có sự tham gia của đại diện hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài địa bàn cùng nhiều nhà khoa học, quản lý nhà nước thuộc nhiều tỉnh, thành phố; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Lào Cai có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ kết nối Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cùng với lợi thế về hạ tầng giao thông, trong đó tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được nâng cấp, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai, tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển logistics, giao thương và trung chuyển nông sản.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu. Ảnh: KIM THOA

Cùng với đó, Lào Cai còn có địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu đa dạng, tỷ lệ che phủ rừng cao, thuận lợi phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với những ngành hàng chủ lực như quế, chè, cây ăn quả, dược liệu, thủy sản nước lạnh và các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, giá trị nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là trong chế biến sâu, bảo quản, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Vì vậy, tỉnh mong muốn thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng khẳng định, tỉnh cam kết duy trì đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư khảo sát, triển khai dự án, kết nối với hợp tác xã và người dân, hình thành các vùng nguyên liệu ổn định, phát triển sản xuất bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị phát biểu. Ảnh: KIM THOA

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cũng nhấn mạnh, chủ đề “Nông nghiệp Lào Cai - Kết nối thị trường - Nâng tầm giá trị nông sản” đã xác định đúng trọng tâm xúc tiến đầu tư. Hiệu quả của hoạt động xúc tiến không chỉ thể hiện ở số cuộc gặp, biên bản ghi nhớ được ký kết mà quan trọng hơn là các dự án được triển khai, vùng nguyên liệu được hình thành, hợp đồng tiêu thụ được thực hiện và thu nhập của người dân được cải thiện.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Lào Cai tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tổ chức liên kết chuỗi giá trị; phát huy lợi thế cửa khẩu, nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại và logistics. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc nông sản.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: KIM THOA

Dịp này, UBND tỉnh Lào Cai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 doanh nghiệp thực hiện các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết các quy chế phối hợp, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các doanh nghiệp, đối tác, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản địa phương.

Ký kết các quy chế phối hợp, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các doanh nghiệp, đối tác, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Ảnh: KIM THOA

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã cùng tham quan Không gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai với quy mô 88 gian hàng của 68 doanh nghiệp, đơn vị, trưng bày giới thiệu hơn 400 sản phẩm OCOP và nhiều nông sản tiêu biểu.