Trong 10 tháng năm 2026, ngành nông, lâm nghiệp Lào Cai duy trì nhịp sản xuất ổn định. Toàn tỉnh trồng mới 13.565,3 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,33%. Trên các vùng sản xuất hàng hóa, sản lượng chè búp tươi đạt 128.366 tấn; diện tích cây dược liệu đạt 6.947 ha, sản lượng 17.859 tấn.

Lào Cai đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản.

Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Lào Cai đạt 61,33%.

Kết quả trên có sự đóng góp của các mô hình liên kết sản xuất, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt, hợp tác xã làm đầu mối và nông dân trực tiếp xây dựng vùng nguyên liệu. 827 hợp tác xã nông nghiệp và 2.801 tổ hợp tác trên địa bàn đảm nhận đồng thời hai khâu: tổ chức lại sản xuất cho hàng vạn hộ dân theo quy trình chuẩn hóa và đứng ra ký hợp đồng bao tiêu, cung ứng nguyên liệu ổn định cho nhà máy chế biến.

Thông qua sự liên kết giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV TraphacoSapa, Công ty TNHH Olam Việt Nam và Nhà máy quế hồi Việt Nam… toàn tỉnh đã hình thành khoảng 25.700 ha vùng nguyên liệu đạt chuẩn, trong đó có 24.242 ha quế hữu cơ và 1.221 ha chè hữu cơ. Cùng với đó là 51 mã số vùng trồng xuất khẩu và 556 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao.

Thành lập từ năm 2004, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, xã Nghĩa Tâm chuyên chế biến chè đen xuất khẩu đã xây dựng được hơn 200 ha chè đạt tiêu chuẩn quốc tế nhờ cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch với người trồng chè.

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận xây dựng được hơn 200 ha vùng chè nguyên liệu đạt chuẩn.

Ông Đỗ Văn Lừng - Giám đốc, Chủ tịch Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận chia sẻ: "Để nhà máy hoạt động ổn định, hợp tác xã ký hợp đồng cam kết thu mua cho bà con với mức giá luôn nhỉnh hơn thị trường. Cuối năm, căn cứ vào sản lượng, chúng tôi hỗ trợ thêm từ 200 đến 500 đồng trên mỗi ki-lô-gam chè. Nhờ vậy, vùng nguyên liệu rất vững, bà con chuyển toàn bộ sản phẩm về hợp tác xã chứ không bán trôi nổi ra ngoài".

Với những diện tích chưa có chứng chỉ, hợp tác xã vẫn thu mua, phân loại nguyên liệu để chế biến riêng, để bảo đảm đầu ra cho bà con.

Ở ngành hàng quế, Công ty TNHH Olam Việt Nam đang duy trì hơn 4.000 ha quế hữu cơ tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Văn Tư - Công ty TNHH Olam Việt Nam cho biết: "Mỗi vùng trồng phải qua 3 năm theo dõi chuyển đổi mới đủ điều kiện cấp chứng nhận hữu cơ. Ngoài giá thu mua theo thị trường, với mỗi ki-lô-gam quế đạt chuẩn, công ty và các hợp tác xã đều chi trả thêm tiền thưởng hữu cơ. Khoản thu tăng thêm này giúp bà con trang trải sinh hoạt hằng ngày và yên tâm gắn bó với quy trình canh tác sạch".

Trong lĩnh vực lâm sản, liên kết giữa người trồng rừng và cơ sở chế biến cũng đi vào nền nếp. Ông Phạm Văn Trần - Phòng Kinh tế xã Nghĩa Tâm cho biết, địa phương tập trung phát triển cây lâm nghiệp, chủ yếu là keo, bồ đề và trên 600 ha chè với 4 cơ sở chế biến. Xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hoạch đúng quy trình kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu thu mua của doanh nghiệp.

Lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc nguyên liệu đầu vào.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Trạm Kiểm lâm Cầu Gỗ thông tin, trên địa bàn xã Nghĩa Tâm có trên 1.000 ha rừng do người dân đầu tư trồng và 12 cơ sở chế biến lâm sản (gồm 4 doanh nghiệp và 8 hộ kinh doanh). Lực lượng kiểm lâm chủ động hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm Thông tư số 26/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong kiểm tra, giám sát nguồn gốc nguyên liệu đầu vào và sản phẩm xuất xưởng.

Ở khâu chế biến, ông Hoàng Văn Tý - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gia Phúc Văn Chấn, xã Nghĩa Tâm cho biết, đơn vị đầu tư dây chuyền sản xuất ván bóc và ứng vốn hỗ trợ bà con chăm sóc rừng, thuê máy móc mở đường phục vụ khai thác gỗ rừng trồng.

"Hiện mỗi tháng doanh nghiệp xuất từ 100 đến 150 khối ván thành phẩm, tiêu thụ khoảng 150 đến 170 khối gỗ tròn và đang đặt mục tiêu nâng công suất lên 150 đến 200 khối ván mỗi tháng trong thời gian tới. Cơ sở tạo việc làm cho hơn 20 lao động cố định và thời vụ, thu nhập bình quân 300.000 đồng một ngày công, những vị trí kỹ thuật đạt 400.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày", ông Tý nói.

Tại xã Đông Cuông, mô hình đưa nhà máy về ngay vùng nguyên liệu đang mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp. Trên diện tích tự nhiên 146,3 km², xã đã quy hoạch tập trung 3.887 ha quế (trong đó có 175 ha hữu cơ), 1.070 ha sắn nguyên liệu, 120 ha măng Bát độ và 30 ha lúa chất lượng cao; hằng năm cung ứng 10.344 m³ gỗ rừng trồng, 840 tấn vỏ quế và 2.230 tấn cành lá quế.

Các cơ sở sản xuất, chế biến quế chủ động liên kết với các hộ dân để duy trì ổn định vùng nguyên liệu.

Để nâng cao giá trị sản phẩm và tạo đầu ra cho nông dân, xã đã thu hút 21 cơ sở, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến trên địa bàn, tiêu biểu như Nhà máy sắn Văn Yên và 2 nhà máy chưng cất tinh dầu quế đạt sản lượng 105 tấn mỗi năm. Toàn bộ cành lá quế trước đây thường bị đốt bỏ nay được thu mua hết để chưng cất tinh dầu.

Ông Lê Thành Hùng - Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết, các nhà máy chế biến đã đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ thói quen trồng vài khóm măng Bát độ để ăn hay trồng sắn giống cũ năng suất thấp, bà con nay chuyển sang trồng sắn cao sản và mở rộng diện tích măng bán cho hợp tác xã, biết hạch toán hiệu quả trên từng mét vuông đất. Các cơ sở sản xuất tại Đông Cuông đang tạo việc làm ổn định cho trên 400 lao động địa phương với thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh những điểm sáng, việc phát triển chuỗi liên kết nông, lâm sản của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều hợp tác xã thiếu vốn đối ứng, năng lực quản trị và công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế, khiến phần lớn nông sản mới dừng ở khâu sơ chế, chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe như chứng nhận Halal.

Chuỗi liên kết sản xuất măng tre Bát độ đã được triển khai thành công tại nhiều địa phương.

Tháo gỡ những nút thắt này, Lào Cai đã triển khai các cơ chế hỗ trợ trực tiếp thông qua Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND (đã phân bổ gần 71,5 tỷ đồng cho 48 xã, phường trong năm 2026) và Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND về phát triển dược liệu. Các chính sách hỗ trợ 100% chi phí cấp mã số vùng trồng, chứng nhận hữu cơ và GACP-WHO; hỗ trợ tới 50% kinh phí đầu tư dây chuyền chế biến sâu (tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án); cùng việc rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đất đai (từ 30 ngày xuống còn 15 ngày) đang tiếp sức trực tiếp cho hợp tác xã và doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ, Lào Cai tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 467/KH-UBND, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng và mời gọi đầu tư vào 129 dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030. Với mục tiêu có ít nhất 45% hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp và 90% nông, lâm sản chủ lực được truy xuất nguồn gốc điện tử, nông sản Lào Cai sẽ có đủ nội lực để gia tăng giá trị và đứng vững trên các thị trường xuất khẩu.