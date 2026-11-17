Hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở và đại diện thôn, bản, góp phần chủ động phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh trên đàn vật nuôi ngay từ địa bàn dân cư.

Cán bộ chuyên môn triển khai nội dung tập huấn phòng, chống dịch bệnh động vật tại các xã biên giới.

Các lớp tập huấn được tổ chức tại các xã Pha Long, Si Ma Cai, A Mú Sung, Y Tý, Trịnh Tường, Bát Xát, Bản Lầu và Mường Khương. Thành phần tham gia gồm cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và đại diện các thôn, bản. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.

Học viên các xã tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Tại các lớp tập huấn, học viên được phổ biến quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y; cách nhận biết một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và bệnh trên động vật có khả năng lây truyền sang người. Đồng thời, được hướng dẫn các biện pháp quản lý đàn vật nuôi, tiêm phòng vắc-xin, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Hướng dẫn học viên kỹ năng nhận biết dấu hiệu bất thường, phát hiện và thông báo kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Nội dung tập huấn cũng tập trung vào kỹ năng giám sát, phát hiện dấu hiệu bất thường trên đàn vật nuôi, khai báo và phối hợp xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, chương trình chú trọng phương pháp TOT (đào tạo giảng viên nguồn), trang bị cho học viên kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn để tiếp tục phổ biến kiến thức, vận động các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Thông qua phương pháp đào tạo giảng viên nguồn (TOT), học viên được trang bị kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, sau tập huấn, các đại biểu nắm được kiến thức chuyên môn, nguyên tắc giám sát, phát hiện, cách ly và thông tin khi vật nuôi có biểu hiện nghi mắc bệnh. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ cơ sở, trưởng thôn, bản trong việc phối hợp rà soát, nắm bắt tình hình chăn nuôi và thông báo kịp thời cho chính quyền, cơ quan chuyên môn.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao vai trò của cán bộ cơ sở và trưởng thôn, bản trong giám sát, phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh động vật từ sớm, từ xa.

Hoạt động tập huấn được triển khai trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu ICT4Health về cải thiện sức khỏe con người thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, gắn kết giữa con người, động vật và môi trường, với sự phối hợp của Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam cùng các đối tác.

Đại diện các thôn, bản trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.

Việc tổ chức tập huấn tại các xã biên giới có ý nghĩa thiết thực bởi đây là những địa bàn có địa hình rộng, giao thông đi lại khó khăn, hoạt động chăn nuôi phân tán. Trong khi đó, hoạt động giao lưu, mua bán và vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, xâm nhập và lây lan dịch bệnh.

Thông qua chương trình, ngành chuyên môn tỉnh Lào Cai hướng tới xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên phòng, chống dịch bệnh động vật tại xã, thôn, bản; góp phần nâng cao hiệu quả giám sát dịch bệnh từ cơ sở, hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững.