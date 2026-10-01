Lào Cai nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự chương trình có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai; các chuyên gia, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng đội ngũ cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong chương trình, học viên được cập nhật các quy định pháp luật về di sản văn hóa; trang bị kỹ năng nhận diện, kiểm kê và tư liệu hóa di sản; đồng thời trao đổi về phương pháp bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, sinh kế cộng đồng và chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở được phổ biến kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

Đây cũng là dịp tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ cơ sở với các chuyên gia, giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo tồn trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển du lịch.

Việc nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở được kỳ vọng góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đưa di sản trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, tạo sinh kế cho cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa theo hướng bền vững.