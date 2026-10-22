Lào Cai nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh đến 99 xã, phường, với 480 đại biểu tham gia

Sáng 22.10, Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách; phổ biến Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản triển khai thi hành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh đến 99 xã, phường.

Dự hội nghị có ông Nông Việt Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí và cán bộ phụ trách công tác thông tin, truyền thông tại các địa phương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VHTTDL cùng các chuyên gia truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Những quy định mới của Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kỹ năng quản trị truyền thông, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá hình ảnh Lào Cai trên nền tảng số; Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Tại Hội nghị, các chuyên gia truyền đạt kiến thức, kỹ năng về quản trị truyền thông, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quảng bá hình ảnh Lào Cai

Bên cạnh đó, các nội dung tập huấn nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong phát ngôn và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, minh bạch; chủ động định hướng dư luận, xử lý các vấn đề truyền thông, phòng ngừa tin giả và thông tin sai lệch.

Việc ứng dụng AI trong hoạt động truyền thông cũng được đặt ra theo hướng có trách nhiệm, bảo đảm thông tin được kiểm chứng và kiểm soát chặt chẽ trước khi công bố.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực xử lý thông tin trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh.

Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác thông tin đối ngoại, truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh Lào Cai, tạo sự đồng thuận xã hội và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.