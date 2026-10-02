Lào Cai: Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội

Hiện nay, mạng lưới và phương thức nắm bắt dư luận xã hội của tỉnh Lào Cai đang từng bước được củng cố, mở rộng. Trong 9 tháng, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 3.500 thông tin, xây dựng 48 báo cáo dư luận xã hội và tổ chức 3 cuộc điều tra cấp tỉnh với hơn 34.000 lượt người tham gia. Ở cấp xã, phường, hơn 3.100 ý kiến được tiếp nhận, trong đó hơn 2.000 ý kiến được xử lý ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác dư luận xã hội của tỉnh Lào Cai cũng đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH SƠN

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ ra yêu cầu đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh công tác dư luận xã hội không chỉ dừng lại ở việc biết nhân dân đang quan tâm điều gì, mà quan trọng hơn là phải từng bước trả lời được: Vấn đề đó diễn biến thế nào? Vì sao nhân dân quan tâm? Mức độ tác động đến đâu? Có khả năng phát triển thành vấn đề lớn hơn hay không? Cơ quan nào cần quan tâm, xử lý?

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã làm rõ định hướng dư luận xã hội cần được thực hiện trên cơ sở cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; giải thích, làm rõ những vấn đề nhân dân quan tâm; tiếp thu và phản ánh những kiến nghị chính đáng, góp phần tạo sự đồng thuận trên cơ sở nhận thức đúng và đầy đủ về vấn đề...

Cũng tại hội thảo, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ làm công tác dư luận xã hội cần thống nhất một yêu cầu: Không chỉ phản ánh điều nhân dân đang nói, mà phải giúp cấp ủy, chính quyền nhận diện điều gì đang hình thành, vì sao hình thành và nếu không xử lý thì vấn đề có thể diễn biến như thế nào?

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: THANH SƠN

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi thông tin dư luận xã hội là một nguồn thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý; chủ động đặt yêu cầu nắm bắt dư luận đối với những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ lớn, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và tâm lý của người dân. Cần hình thành tư duy nắm bắt trước, trong và sau khi triển khai chính sách, thay vì chỉ nắm bắt khi vấn đề đã phát sinh thành vụ việc.

Đối với những thông tin trên mạng xã hội, cần đặc biệt chú trọng kiểm chứng. Không đồng nhất số lượng bình luận, chia sẻ trên mạng với mức độ phổ biến của dư luận xã hội. Mạng xã hội phải được coi là một nguồn để phát hiện vấn đề, nhưng cần được đối chiếu, kiểm chứng bằng thông tin từ cơ sở, đội ngũ cộng tác viên, điều tra dư luận xã hội, báo chí và các nguồn thông tin tin cậy khác.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu dư luận xã hội theo địa bàn, lĩnh vực, nhóm vấn đề và thời gian; tạo điều kiện để cán bộ có thể tra cứu, đối chiếu, theo dõi diễn biến của những vấn đề đã được phản ánh. Việc nghiên cứu xây dựng phần mềm “Dư luận số Lào Cai” cần được thực hiện theo hướng thiết thực, phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn, tránh hình thức.

Kết quả hội thảo sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đổi mới phương thức tổ chức công tác dư luận xã hội; nâng cao chất lượng thông tin phục vụ cấp ủy, chính quyền; từng bước xây dựng công tác dư luận xã hội theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại và có khả năng dự báo cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030.