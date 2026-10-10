Lào Cai nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới

Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn trước năm 2025; phân tích những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân, nhất là những khó khăn trong triển khai tại các địa phương miền núi, vùng cao.

Trên cơ sở đó, các đại biểu được cập nhật những quy định, yêu cầu mới trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là cập nhật những điểm mới trong quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT, nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao hiệu quả triển khai và gắn việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với cải tiến chất lượng giáo dục thực chất. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với bảo đảm, cải tiến chất lượng giáo dục thực chất, khắc phục triệt để những hạn chế trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

Hội nghị cũng tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, đặc biệt là phòng Văn hóa - Xã hội trong công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự thống nhất giữa cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, làm rõ các yêu cầu chuyên môn và các giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện cơ sở, thiết thực xây dựng trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn mới.

Thông qua hội nghị tập huấn, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã; thúc đẩy sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong phát triển giáo dục.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện hiệu quả các mục tiêu giáo dục trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện và chất lượng giáo dục giữa các địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh phổ thông.