Lào Cai nâng cao chất lượng nhân lực y tế qua đào tạo sau đại học

Quang cảnh lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng do PGS, TS Nguyễn Văn Khải - Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Lào Cai có lãnh đạo các đơn vị y tế cùng hơn 100 học viên thuộc các cơ sở thực hành gồm: Bệnh viện Đa khoa số 1, Bệnh viện Đa khoa số 2, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Nội tiết và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

PGS, TS Nguyễn Văn Khải - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ.

Xác định đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức các chương trình đào tạo Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II ngay tại địa phương. Hình thức đào tạo này tạo điều kiện để cán bộ, viên chức y tế vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa học tập, nâng cao trình độ, qua đó từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y tế.

Năm học 2025 - 2026, lớp Chuyên khoa cấp II với 44 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo năm thứ nhất ở các chuyên ngành Ngoại khoa, Nhi khoa, Nội khoa, Nội Tim mạch và Sản Phụ khoa.

Năm học 2026 - 2027, chương trình đào tạo sau đại học tại Lào Cai có 67 học viên thuộc 2 lớp. Trong đó, lớp Chuyên khoa cấp I có 64 học viên, đào tạo các chuyên ngành Nội khoa, Chẩn đoán hình ảnh và Điều dưỡng; lớp Chuyên khoa cấp II Nội khoa có 3 học viên.

Đây là những cán bộ y tế được các đơn vị lựa chọn, cử đi đào tạo nhằm bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai Phạm Bích Vân phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai Phạm Bích Vân cảm ơn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã đồng hành, hỗ trợ ngành Y tế tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thời gian qua. Đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Y tế Lào Cai.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Sở Y tế tỉnh Lào Cai chụp ảnh với các học viên tham gia khóa học.

Đối với các học viên, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế đào tạo; sắp xếp khoa học giữa công việc chuyên môn và học tập, nghiên cứu; không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành, gắn với rèn luyện y đức và tinh thần trách nhiệm với người bệnh.