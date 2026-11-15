Lào Cai nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Theo báo cáo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, năm 2026, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được các cấp, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hệ thống văn bản, kế hoạch được ban hành đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, với tổng số 32 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được các cấp, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện theo kế hoạch. Cụ thể, tỉnh cử 45/50 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng, đạt 90% kế hoạch; tổ chức 6 lớp cho 600/600 cán bộ đối tượng 3, đạt 100% kế hoạch; mở 125 lớp cho 10.473/10.500 cán bộ đối tượng 4, đạt 99,7% kế hoạch.

Đối với lực lượng quân đội, 7/7 cán bộ thuộc đối tượng 2 được cử tham gia bồi dưỡng, đạt 100% kế hoạch.

Trong hệ thống giáo dục, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai theo đúng chương trình, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh đã thực hiện môn học cho 55.692 học sinh, sinh viên; đồng thời lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong 17 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, với 938 học viên.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện theo kế hoạch.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh sản xuất 52 chuyên mục Quốc phòng toàn dân bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc Mông, Thái, Dao; thực hiện 53 ấn phẩm, 529 tác phẩm tin, bài, ảnh trên báo điện tử và báo in. Trong các chương trình thời sự, đơn vị phát sóng 500 tin, bài.

Hệ thống đài truyền thanh cấp xã đã thực hiện 4.413 tin, bài tuyên truyền về quốc phòng và an ninh.

Năm 2027, tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã kiểm tra công tác tại 20 hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã và 11 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, qua đó kịp thời đánh giá kết quả triển khai và hướng dẫn khắc phục những hạn chế.

Năm 2027, tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng các cấp, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường, tăng cường tuyên truyền kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.