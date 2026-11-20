Phát huy lợi thế nghề truyền thống để phát triển kinh tế ở vùng cao. (Nguồn: Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai mới đây đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số.

Các địa phương rà soát nhu cầu học nghề và sử dụng lao động trên địa bàn; phối hợp đề xuất chỉ tiêu, ngành, nghề đào tạo năm 2027; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, đặc biệt chú trọng tới đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đóng vai trò cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác đào tạo nghề năm 2026; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo nghề năm 2027; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch giai đoạn 2026-2030, bảo đảm xác định cụ thể chỉ tiêu đào tạo, chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số theo từng địa bàn, nhóm ngành, nghề, phù hợp thực tế của Lào Cai.

Đồng thời, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với đối tượng, địa bàn áp dụng.

Chú trọng đào tạo các ngành, nghề theo nhu cầu thị trường lao động, gắn với tạo việc làm tại chỗ, phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Các sở, ngành liên quan phối hợp định hướng ngành nghề đào tạo phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn; tham mưu bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh kết nối đào tạo với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường cần đẩy mạnh triển khai các hoạt động đào tạo nghề, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; chủ động rà soát sát thực tế nhu cầu học nghề và sử dụng lao động trên địa bàn để đề xuất chỉ tiêu năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Các địa phương phải chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp cho người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm giải quyết việc làm tại chỗ.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với các bên liên quan trong công tác tuyển sinh; đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo; tăng cường thời lượng thực hành, thực tập và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để nâng cao tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp cho người học./.