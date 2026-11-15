Lào Cai: Nam thanh niên đi mô tô phân khối lớn vi phạm 7 lỗi, bị phạt 29,5 triệu đồng

Tối 15/11, trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn vi phạm cùng lúc 7 lỗi, trong đó có vi phạm nồng độ cồn ở mức cao và không có giấy phép lái xe, tổng mức phạt tiền các hành vi vi phạm là 29,5 triệu đồng.

Clip: Nam thanh niên đi mô tô phân khối lớn vi phạm 7 lỗi, bị xử phạt 29,5 triệu đồng

Trước đó, khoảng 21h43 ngày 14/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn có dấu hiệu vi phạm luật.

Khi được lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, vượt qua chốt kiểm soát.

Đáng chú ý, sau khi bỏ chạy, người điều khiển phương tiện còn nhiều lần quay trở lại khu vực tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT đã tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra và xác định người điều khiển là N.N.T (SN 2005, trú tại tổ 8, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Với các hành vi trên, căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung, mức phạt tiền trung bình được xác định là 29,5 triệu đồng.

Trong đó, riêng lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có mức phạt trung bình 9 triệu đồng; lỗi không có giấy phép lái xe đối với xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW có mức phạt trung bình 7 triệu đồng.

N.N.T (SN 2005, trú tại tổ 8, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) đi mô tô phân khối lớn vi phạm 7 lỗi, bị xử phạt 29,5 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Trung, việc điều khiển mô tô phân khối lớn sau khi sử dụng rượu, bia, không có giấy phép lái xe, đồng thời không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng là những hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 3 khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và chỉ tham gia giao thông khi bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.