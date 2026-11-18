Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng người điều khiển không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

T.Q.L. tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác minh người điều khiển là T.Q.L., sinh năm 2004, trú tại Đào Xá, tỉnh Phú Thọ, đồng thời xác định 6 hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng triệu tập T.Q.L đến để xử lý hành vi vi phạm.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, ba hành vi vi phạm có mức phạt trung bình cao nhất gồm: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h, mức phạt 7 triệu đồng (điểm a khoản 8 Điều 7); không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, mức phạt 5 triệu đồng (điểm d khoản 7 Điều 7); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, mức phạt 5 triệu đồng (điểm c khoản 7 Điều 7).

Ba hành vi còn lại gồm: điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, mức phạt trung bình 500.000 đồng (điểm a khoản 1 Điều 14); không có giấy phép lái xe đối với xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW, mức phạt 3 triệu đồng (điểm a khoản 5 Điều 18); điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe, mức phạt 2,5 triệu đồng (điểm a khoản 2 Điều 14).

Tổng mức phạt trung bình đối với 6 hành vi vi phạm là 23 triệu đồng, được tính trên cơ sở mức trung bình của từng khung xử phạt khi không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.