Trước đó, vào 8 giờ 13 phút ngày 22/11/2026, tại Km3+100 tỉnh lộ 156, thuộc thôn Bát Xát 5, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 24Y1-158.XX không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Người này còn quay đầu bỏ chạy, đi ngược chiều trên đoạn đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là L.X.T. (sinh năm 2009, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), hiện đang là học sinh.

Lực lượng chức năng triệu tập L.X.T. để làm rõ các hành vi vi phạm, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Căn cứ các hành vi vi phạm, mức phạt dự kiến đối với L.X.T., tính theo mức trung bình của từng khung phạt, gồm: 2,5 triệu đồng đối với hành vi đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”; 2,5 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và 500.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Tổng mức phạt dự kiến đối với nam sinh là 5,5 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là H.K.S. (sinh năm 1999, trú tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai), hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông có mức phạt dự kiến là 9 triệu đồng, tính theo mức trung bình của khung phạt.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến đối với người điều khiển và chủ phương tiện là 14,5 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 xe mô tô để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.