Lào Cai: Nam học sinh vi phạm 5 lỗi giao thông, điều khiển xe gắn máy chạy 82 km/h

Vào 7 giờ 05 phút ngày 16/10/2026, trên đường Âu Cơ, phường Văn Phú, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một người điều khiển xe gắn máy với tốc độ 82 km/h, vượt quá 42 km/h so với tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và đi ngược chiều. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, người này vi phạm 5 lỗi giao thông.

Nam học sinh điều khiển xe gắn máy với tốc độ 82 km/h, vượt quá 42 km/h so với tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h.

Khi được lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy, đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã dừng được phương tiện, tiến hành kiểm tra và xác minh người điều khiển là B.N.G., sinh ngày 05/01/2010, trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định B.N.G. vi phạm các lỗi: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe và đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.N.G. về 5 hành vi vi phạm.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, tổng mức phạt của 05 lỗi vi phạm trên là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do người vi phạm trong độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, theo khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên có cùng hành vi vi phạm.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với học sinh và phụ huynh về việc chấp hành các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và đi ngược chiều có thể gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Lực lượng chức năng khuyến cáo phụ huynh quan tâm, quản lý việc sử dụng phương tiện của con em; đồng thời giáo dục, nhắc nhở học sinh nghiêm túc chấp hành pháp luật về giao thông, lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi và chỉ điều khiển phương tiện khi đủ điều kiện theo quy định.