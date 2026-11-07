Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại tại 4 xã, gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng

Nước lũ tràn về xã Bắc Hà sáng 7.11. Ảnh: UBND XÃ BẮC HÀ

Do thời tiết bất thường, trong hai ngày 6 và 7.11, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, gây sạt lở đất, ngập úng nhà ở, hư hỏng công trình giao thông tại các xã Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn và Bắc Hà. Theo thống kê sơ bộ, đến 11 giờ ngày 7.11 đã có gần 50 hộ dân bị ngập nước, hư hỏng nhà ở và công trình phụ, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7.11.2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu rõ, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 08 đến đêm 11 tháng 11 năm 2026, tại khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng (phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị, phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến từ 250-450mm, cục bộ trên 700mm; phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm). Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho nhân dân.

Tại xã Bảo Nhai, mưa lớn kèm gió mạnh từ rạng sáng 7.11 khiến 1 nhà tại thôn Nậm Đét bị tốc mái dưới 30%, hư hỏng 12 tấm lợp. Ba hộ dân tại các thôn Nậm Đét, Làng Mới và Bản Lắp bị sạt lở taluy dương phía sau nhà. Nước lũ cuốn trôi khoảng 20m rãnh bê tông trên tuyến đường Nậm Pó, thôn Nậm Đét.

Tại xã Cao Sơn, lượng mưa đo tại trạm La Pán Tẩn trong đêm 6 và rạng sáng 7.11 là 162mm. Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường, với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.380m3.

Riêng tuyến đường vào thôn Sảng Lùng Chéng và Sả Lùng Chéng của xã Cao Sơn có nhiều điểm sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 1.200m3. Ngầm tràn tại thôn Ngải Phóng Chồ trên tỉnh lộ 154 bị ngập sâu gần 2m, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Bùn đất và nước cũng tràn vào nhà, nhà bếp của 2 hộ dân tại xã này.

Tại xã Bản Liền, mưa lớn gây sạt lở taluy, ảnh hưởng đến 4 ngôi nhà tại thôn Bản Liền. Một hộ bị sạt lở làm đổ tường bao nhà bếp. Mưa lũ cũng gây sạt lở 7 điểm trên hai tuyến đường liên thôn.

Theo thống kê tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đến 11 giờ ngày 7.11, mưa lũ tại 4 xã Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn và Bắc Hà khiến gần 50 hộ dân bị ngập nước, hư hỏng nhà ở và công trình phụ.

Tổng khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông tại hai xã Bản Liền và Cao Sơn khoảng 1.670m3. Hiện không ghi nhận thiệt hại về người.

Tại xã Bắc Hà, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai) đưa 4 người dân bị cô lập trên mái nhà đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông tại Bản Liền và Cao Sơn khoảng 1.670 m³. Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ tại 4 địa phương ước khoảng 1 tỷ đồng; trong đó thiệt hại về nhà ở, tài sản và an sinh xã hội khoảng 470 triệu đồng, hạ tầng kỹ thuật 500 triệu đồng, các thiệt hại khác 30 triệu đồng. Báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại về người tại các địa phương.

Một số khu vực ở xã Bắc Hà ngập sâu hơn 1m. Ảnh: UBND XÃ BẮC HÀ

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả. Lực lượng chức năng được bố trí cảnh giới tại các điểm ngập sâu, sạt lở, ngầm tràn để cảnh báo người và phương tiện. Các tuyến đường bị ảnh hưởng đang được huy động nhân lực, máy móc khơi thông, xử lý bước đầu.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chủ động sơ tán người dân khi cần thiết, bố trí rào chắn, phân luồng tại các điểm mất an toàn.