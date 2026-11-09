Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng tại 11 xã

Cụ thể, tính đến 17 giờ ngày 8/11, mưa lũ khiến 42 hộ bị nước hoặc bùn đất tràn vào nhà, chuồng trại; 13 hộ bị sạt lở taluy và 3 hộ bị tốc mái, sập tường. Ngoài ra, hơn 3,5 ha cây trồng bị vùi lấp, gãy đổ; 2.000 m² ruộng và 150 m² bờ ruộng bị sạt lở; một con trâu bị sét đánh chết.

Đáng chú ý, giao thông tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng với tổng khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 4.165 m³. Trong đó, xã Sín Chéng có khối lượng sạt lở lớn nhất với 2.000 m³, tiếp đến là Cao Sơn 1.380 m³, Bắc Hà 300 m³, Bản Liền 290 m³, Lùng Phình 145 m³ và Si Ma Cai 50 m³.

Lực lượng chức năng và người dân xã Bắc Hà khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Báo Lào Cai.

Thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng ước khoảng 2 tỷ đồng; nhà ở, tài sản và an sinh xã hội khoảng 640 triệu đồng; sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 260 triệu đồng và các thiệt hại khác khoảng 100 triệu đồng.

Trong đợt mưa lũ này, Bắc Hà là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, ước khoảng 1 tỷ đồng. Rạng sáng 7/11, nước từ các sườn núi, khe suối đổ về khiến một số khu vực trung tâm xã ngập sâu gần 1 m, ảnh hưởng đến 42 hộ dân tại 9 thôn. Nước lũ dâng nhanh khiến 4 người mắc kẹt trên mái nhà và được lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời đưa đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng làm ngập, chia cắt 6 điểm giao thông, đứt gãy khoảng 50 m đường bê tông và gây sạt lở khoảng 200 m³ đất đá trên Tỉnh lộ 159. Ngoài ra, 3,7 ha rau màu bị ảnh hưởng, 10 con lợn bị chết. Rất may, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người.

Tại Cao Sơn, mưa lớn khiến 5 nhà dân bị ảnh hưởng, khoảng 1.400 m³ đất đá sạt xuống các tuyến giao thông, gây hư hỏng một số công trình đường và cống thoát nước. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục hậu quả, đến trưa 8/11, Tỉnh lộ 154 cơ bản thông suốt; hai hộ dân ở khu vực có nguy cơ đá lăn được sơ tán đến nơi an toàn.

Tại Sín Chéng, khoảng 2.000 m³ đất đá sạt lở trên 6 tuyến đường; hai trường học bị ảnh hưởng do sạt lở taluy và ngập úng. Chính quyền xã đã huy động lực lượng, máy móc khơi thông cống rãnh, san gạt đất đá và vệ sinh trường học, sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Người dân xã Sín Chéng tích cực tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Báo Lào Cai.

Các địa phương Bản Liền, Bảo Nhai, Văn Bàn, Lùng Phình và Si Ma Cai cũng đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sửa chữa công trình hạ tầng, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tại Bát Xát, một nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở taluy, một con trâu bị sét đánh chết, thiệt hại ban đầu khoảng 60 triệu đồng.

Trước diễn biến mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng đã ký Công văn hỏa tốc số 11492/UBND-NLN, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả; rà soát, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đồng thời bố trí nơi ở tạm an toàn.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng xử lý các điểm ách tắc giao thông; Sở Tài chính tham mưu kinh phí hỗ trợ; Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khắc phục thiệt hại sản xuất, cập nhật tình hình và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Theo cảnh báo, độ ẩm đất tại nhiều sườn đồi đã đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 60 xã, phường. Cùng với đó, không khí lạnh mạnh dự báo tràn về từ đêm 8/11, khiến vùng núi cao có nơi chuyển rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 13 độ C.

Trước tình hình trên, các địa phương tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, tập trung xử lý các điểm sạt lở, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn người dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi và che chắn chuồng trại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.