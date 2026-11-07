Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng

Các địa phương ghi nhận thiệt hại gồm: Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Bắc Hà, Sín Chéng, Si Ma Cai, Lùng Phình, Võ Lao, Văn Bàn và Bát Xát. Trong đó, xã Bắc Hà chịu thiệt hại lớn nhất, ước khoảng 1 tỷ đồng.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bản Mế, xã Sín Chéng bị đất đá sạt vào phía sau.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nàn Sín, xã Sín Chéng bị ngập nước. (Ảnh do UBND xã cung cấp)

Cụ thể, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 57 nhà, hộ gia đình. Riêng tại xã Bắc Hà có 43 nhà dân bị ảnh hưởng (trong đó 39 hộ bị ngập nhà, 2 hộ bị sạt đất và 1 hộ bị sập tường nhà).

Tại Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Si Ma Cai và Lùng Phình, nhiều hộ bị đất đá sạt vào khu vực nhà ở, nhà bếp, sân vườn; một số nhà bị tốc mái, hư hỏng tường bao. Cũng tại Lùng Phình, bùn đất tràn vào nhà khiến khoảng 300 kg thóc và 400 kg ngô hạt bị ướt.

Một hộ dân ở xã Bắc Hà bị sập tường nhà phía sau.

Đối với thiệt hại về giao thông, nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên xã, liên thôn bị sạt lở, ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Tại Cao Sơn, đất đá sạt lở khoảng 1.380 m³, làm hư hỏng 60 m mặt đường; ngầm tràn tại thôn Ngải Phóng Chồ trên Tỉnh lộ 154 có thời điểm ngập gần 2 m. Tại Sín Chéng, 6 tuyến đường bị sạt lở với khối lượng khoảng 2.000 m³ đất đá.

Ở Bắc Hà, 6 điểm giao thông bị ảnh hưởng do ngập úng, sạt lở; khoảng 50 m đường bê tông tại khu vực Cồ Dề Chải bị đứt gãy. Các tuyến đường tại Bản Liền, Si Ma Cai, Võ Lao và Lùng Phình cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hư hỏng.

Theo thống kê, khối lượng đất đá sạt lở ở các tuyến giao thông trên địa bàn toàn tỉnh ước khoảng 4.055 m³.

Sáng 7/11, mưa lớn đã làm nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông cục bộ.

Đối với thiệt hại về hạ tầng thủy lợi, công trình công cộng, mưa lũ cuốn trôi khoảng 20 m rãnh bê tông tại Bảo Nhai, một cột điện ở thôn Trung Đô bị đổ; công trình thủy lợi tại xã Lùng Phình bị sạt lở với tổng chiều dài 47 m; 2 trường học tại Sín Chéng bị ảnh hưởng do sạt taluy. Điểm Trường Mầm non Bản Hành, Trường Mầm non số 1 Văn Bàn bị lún, nứt 8 m tường rào có nguy cơ đổ sập.

Lực lượng dân quân và người dân xã Bản Liền khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh do UBND xã cung cấp)

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 3,55 ha cây trồng bị thiệt hại đã được xác định. Trong đó, xã Võ Lao có 3,1 ha ngô bị thiệt hại trên 70%; xã Văn Bàn có 0,15 ha quế bị gãy đổ; xã Bát Xát có 0,2 ha ngô và 0,1 ha rau màu bị ảnh hưởng. Tại Lùng Phình có 2000 m2 ruộng bị sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông đường giao thông và xử lý các điểm sạt lở. Các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng được bố trí lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại, tập trung khắc phục những công trình thiết yếu, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng.