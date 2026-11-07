Lào Cai: Mưa lớn trong đêm, nước lũ cuồn cuộn đổ về trung tâm Bắc Hà

Mưa lớn kéo dài từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11 khiến nước từ các sườn núi, khe suối đổ về nhanh, gây ngập nhiều khu vực trung tâm xã Bắc Hà (Lào Cai).

Theo thống kê của UBND xã Bắc Hà, tính đến 7h45 ngày 7/11, mưa lớn gây thiệt hại tại 9 thôn thuộc khu vực trung tâm xã và các khu vực Na Hối, Thải Giàng Phố.

Toàn xã ghi nhận 42 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 38 hộ có nhà bị ngập nước, một hộ bị sập tường nhà và một hộ khác bị đất đá sạt vào tường với khối lượng ước tính khoảng 50m³.

Không chỉ ảnh hưởng đến nhà cửa, mưa lớn còn khiến một số diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng, có nguy cơ thiệt hại. Nhiều vị trí giao thông cũng rơi vào tình trạng ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Mưa lớn gây ngập lụt ở xã Bắc Hà. (Ảnh: B.H.)

Các điểm bị ảnh hưởng gồm khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn, khu vực chợ trâu và cầu Tà Chải. Nước dâng khiến một số tuyến đường bị chia cắt, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương.

Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, Thường trực Đảng ủy và UBND xã Bắc Hà đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác ứng phó. Lực lượng Công an, Quân sự cùng các đơn vị liên quan và lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khắc phục nhà cửa, thu dọn đất đá và bảo đảm an toàn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương tiếp tục rà soát tình hình tại các thôn, thống kê thiệt hại để kịp thời triển khai phương án hỗ trợ các hộ dân, đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ.

Một số tuyến đường tại xã Bắc Hà bị ngập sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 10 giờ, từ 18h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11, nhiều khu vực thuộc Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng xuất hiện mưa lớn.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như Hồng Thu (Lai Châu) 189mm, Cần Yên (Cao Bằng) 148mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 142mm, Mỹ Thanh (Thái Nguyên) 97mm và Cao Sơn (Lào Cai) 67mm.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa phổ biến 30-70mm, một số nơi có thể vượt 100mm. Các địa phương khác như Điện Biên, Thái Nguyên và Cao Bằng cũng có mưa, cục bộ có nơi lượng mưa lớn.

Nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở Bắc Hà ngập sâu.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh nói trên. Đất ở một số khu vực đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt nếu tiếp tục có mưa.

Người dân được khuyến cáo không đi qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết; chủ động di chuyển khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở và thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của chính quyền địa phương.