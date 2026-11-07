Lào Cai: Mưa lớn làm ngập 38 nhà dân ở xã Bắc Hà

Nước mưa gây ngập úng trên địa bàn xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Theo UBND xã Bắc Hà, thiệt hại tập trung ở khu vực trung tâm xã, Na Hối và Thải Giàng Phố. Ngoài các hộ bị ngập, xã ghi nhận một hộ bị sập tường nhà và một hộ có khoảng 50 m³ đất đá sạt vào tường. Mưa lớn cũng làm ngập một số diện tích hoa màu.

Thống kê sơ bộ đến gần 8 giờ cùng ngày ghi nhận 42 hộ dân ở 9 thôn bị ảnh hưởng, trong đó 38 hộ có nước tràn vào nhà.

Nước dâng gây chia cắt giao thông tại khu vực cầu trên đường 20/9, ngầm tràn, chợ trâu và cầu Tà Chải. Trên một số tuyến đường khác, đất đá từ taluy sạt xuống mặt đường, cản trở việc đi lại.

Xuất hiện sạt lở tuyến đường Tỉnh lộ 159 xã Bắc Hà

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bắc Hà đã xuống hiện trường kiểm tra và chỉ đạo khắc phục. Công an, lực lượng quân sự và các lực lượng tại chỗ được huy động để hỗ trợ người dân xử lý ngập tại nhà ở và bảo đảm an toàn ở các điểm bị ảnh hưởng. Chính quyền xã tiếp tục rà soát thiệt hại tại các thôn để có phương án hỗ trợ.

Nước mưa sáng 7/11 gây ngập nhà 38 hộ dân

Trước đó, mưa lớn ngày 6/11 tại xã Bản Liền làm ảnh hưởng 4 nhà dân và gây sạt lở tại 7 điểm trên các tuyến đường. Chính quyền xã huy động lực lượng và máy móc dọn đất đá, đồng thời đặt biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Sáng 7/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 60 xã, phường. Riêng tại xã Bắc Hà, cơ quan khí tượng lưu ý nguy cơ sạt lở ở khu vực Km25+100 trên tỉnh lộ 159.