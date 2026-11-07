Lào Cai: Mưa lớn gây ngập nhà dân, chia cắt giao thông tại xã Bắc Hà

Theo thông tin từ UBND xã Bắc Hà, đến 7h45 ngày 7/11, mưa lớn đã gây thiệt hại tại 9 thôn thuộc khu vực trung tâm xã và các khu vực Na Hối, Thải Giàng Phố.

Mưa lớn gây ngập nhà dân, chia cắt giao thông tại xã Bắc Hà.

Thống kê ban đầu, toàn xã có 42 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 38 hộ bị ngập nhà; 1 hộ bị sập tường nhà và 1 hộ bị 50m3 đất đá sạt vào tường nhà. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng, có nguy cơ thiệt hại.

Mưa lớn cũng khiến nhiều vị trí giao thông bị ngập, chia cắt, trong đó có khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn, khu vực chợ trâu và cầu Tà Chải, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, thường trực Đảng ủy, UBND xã Bắc Hà đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Lực lượng Công an, Quân sự cùng các đơn vị và lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khắc phục nhà cửa, dọn dẹp đất đá và bảo đảm an toàn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, nắm bắt tình hình tại các thôn để kịp thời triển khai phương án hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ.