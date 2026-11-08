Lào Cai: Một học sinh độ chế xe máy điện, tốc độ lên tới 151 km/h

Khoảng 20h30 ngày 7/11, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai) làm nhiệm vụ trên đường Điện Biên đã kiểm tra xe máy điện biển kiểm soát 24AA-927.xx do thiếi niên Mai Duy T (học sinh) điều khiển.

Một học sinh độ chế xe máy điện, tốc độ lên tới 151km/h.

Qua kiểm tra, tổ công tác nhận định phương tiện có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật không đúng với thiết kế của nhà sản xuất nên đã mời người điều khiển cùng phương tiện về trụ sở để kiểm tra, xác minh.

Làm việc với lực lượng chức năng, Mai Duy T thừa nhận đã đặt mua các phụ kiện trên mạng về lắp đặt, độ chế xe nhằm tăng công suất xe. Đáng chú ý, sau khi thay đổi kết cấu, xe có khả năng đạt tốc độ lên tới 151km/h.

Làm việc với lực lượng chức năng, Mai Duy T thừa nhận đã đặt mua các phụ kiện trên mạng về tự lắp đặt, độ chế xe nhằm tăng công suất, giúp phương tiện di chuyển nhanh hơn.

Xác định người điều khiển phương tiện còn trong lứa tuổi học sinh, tổ công tác đã mời phụ huynh đến phối hợp làm việc, đồng thời tuyên truyền, phân tích những nguy cơ mất an toàn khi tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu tháo dỡ các phụ kiện đã lắp thêm, khôi phục phương tiện về đúng trạng thái, thông số kỹ thuật theo thiết kế của nhà sản xuất; đồng thời yêu cầu học sinh và gia đình cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Theo trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai, việc tự ý thay đổi kết cấu, công suất động cơ và tốc độ xe máy điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Khi phương tiện được can thiệp kỹ thuật không đúng quy chuẩn, khả năng vận hành, hệ thống phanh và các bộ phận an toàn có thể không còn phù hợp với tốc độ thực tế, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt khi người điều khiển còn thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống.

Đội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh, góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn.