Lào Cai mời gọi đầu tư 129 dự án nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 4/11, tại Trung tâm Hội nghị phường Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Giàng Quốc Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng; cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thu hút đầu tư từ vùng nguyên liệu đến cửa khẩu

Danh mục mời gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của Lào Cai tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và logistics phục vụ nông nghiệp.

Tỉnh Lào Cai xác định bốn hướng ưu tiên gồm chuẩn hóa vùng nguyên liệu gắn với sản xuất sinh thái, tuần hoàn, đầu tư chế biến sâu và công nghệ sau thu hoạch, phát triển hạ tầng logistics và dịch vụ thương mại nông sản tại cửa khẩu, phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với du lịch sinh thái.

Tỉnh Lào Cai trao 5 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, hợp tác xã

Quế, chè, dược liệu, cây ăn quả ôn đới, chuối, dứa và thủy sản nước lạnh nằm trong số những ngành hàng được đánh giá còn dư địa phát triển. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác, trong đó có đại biểu đến từ Hà Khẩu và Trùng Khánh (Trung Quốc) trao đổi về cơ hội hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng khẳng định sẽ duy trì đối thoại với nhà đầu tư, gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành với việc xử lý vướng mắc phát sinh.

Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai thì tỉnh cam kết công khai thông tin về quy hoạch, quỹ đất và chính sách ưu đãi, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường theo quy định. Địa phương cũng chú trọng kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã và người dân để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.

Công khai điều kiện đầu tư và xác định đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đề nghị Lào Cai rà soát, công khai danh mục dự án ưu tiên, trong đó làm rõ địa điểm, quy mô, vùng nguyên liệu, hạ tầng kết nối và các điều kiện đầu tư. Với từng đề xuất, tỉnh cần phân công đầu mối theo dõi, bố trí lịch làm việc với nhà đầu tư và xác định thời hạn xử lý vướng mắc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại hội nghị

Đối với doanh nghiệp, Thứ trưởng đề nghị lựa chọn công nghệ phù hợp, xây dựng phương án tiêu thụ khả thi và duy trì liên kết lâu dài với hợp tác xã, người dân. Các dự án cần tính đến trách nhiệm bảo vệ môi trường, tạo việc làm và bảo đảm người sản xuất được hưởng lợi khi tham gia chuỗi giá trị.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với tỉnh trong định hướng phát triển ngành hàng, chuyển giao kỹ thuật, cập nhật yêu cầu thị trường và xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 doanh nghiệp thực hiện các dự án nông nghiệp. Các bên cũng ký quy chế phối hợp, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác về đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Trong khuôn khổ sự kiện, 68 doanh nghiệp, đơn vị tham gia 88 gian hàng, giới thiệu hơn 400 sản phẩm OCOP cùng nhiều nông sản tiêu biểu của địa phương.