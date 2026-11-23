Có lợi thế cửa khẩu và vị trí kết nối giao thương với vùng Tây Nam Trung Quốc, Lào Cai có nhiều cơ hội đưa nông sản địa phương tiếp cận thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, sản xuất còn phân tán, số mã số vùng trồng xuất khẩu hạn chế, sản phẩm chủ yếu ở dạng tươi và sơ chế đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng cao giá trị hàng hóa, tạo đầu ra ổn định cho nông sản vùng cao.

Lợi thế giao thương và những điểm nghẽn từ vùng sản xuất

Lào Cai là cửa ngõ kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi để địa phương mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất nhập khẩu và đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua địa bàn đạt 3.468,70 triệu USD, tăng 36,42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, phần lớn nông sản qua cửa khẩu vẫn là trái cây tươi của các địa phương khác; nông sản Lào Cai chủ yếu xuất khẩu dưới dạng tươi, sơ chế, nên giá trị gia tăng giữ lại tại địa phương chưa tương xứng với tiềm năng.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai, tạo điều kiện kết nối nông sản với thị trường Trung Quốc.

Một trong những nguyên nhân là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán. Lào Cai có 95/99 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57,3% dân số. Các chủ thể sản xuất vùng cao chủ yếu là hợp tác xã và hộ gia đình, trong khi yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng chặt chẽ.

Đối với thị trường Trung Quốc, hàng hóa phải đáp ứng các quy định về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm theo Lệnh số 280, mã số vùng trồng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Hiện toàn tỉnh có 17 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích 986,4 ha, gồm 6 vùng chè, 10 vùng chuối và 1 vùng bưởi. Số lượng này còn hạn chế so với tiềm năng sản xuất của địa phương.

Theo ông Hoàng Chí Hiền, yêu cầu kiểm dịch của thị trường nhập khẩu thường xuyên điều chỉnh; trong khi đó, năng lực quản lý vùng trồng, ngoại ngữ, thương mại điện tử của hợp tác xã còn hạn chế, liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu chưa chặt chẽ. Đây là những trở ngại khiến nông sản địa phương gặp khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn và duy trì đầu ra ổn định.

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành Công Thương Lào Cai tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục xuất khẩu và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đoàn đại biểu kinh tế, thương mại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Lào Cai (Việt Nam) năm 2026, nhằm đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai địa phương.

Trong đó, việc cập nhật quy định của thị trường Trung Quốc được chú trọng. Tháng 5/2026, Sở Công Thương đã gửi sổ tay hướng dẫn đăng ký trên hệ thống CIFER của Hải quan Trung Quốc; đồng thời phát hành hằng tháng bản tin kinh tế - thương mại Trung Quốc để cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sở cũng phối hợp thông tin yêu cầu thị trường, ưu tiên kết nối tiêu thụ đối với sản phẩm từ những vùng trồng đã được cấp mã số. Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; Sở Công Thương phối hợp cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ kết nối tiêu thụ.

Theo Kế hoạch số 169/KH-UBND, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 90% sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử. Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Sở đã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thông tư số 31/2026/TT-BCT, trong đó hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải thực hiện đầy đủ truy xuất nguồn gốc từ ngày 1/1/2027.

Ở khâu xuất khẩu, thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được Sở Công Thương bố trí thực hiện ngay tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Từ tháng 2 đến giữa tháng 10/2026, Sở đã cấp trên 8.500 bộ C/O, trong đó trên 90% là C/O mẫu E, giúp hàng hóa đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ông Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và bà Lý Dực - Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại Hội đàm hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Lào Cai (Việt Nam) năm 2026

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được triển khai để hỗ trợ các chủ thể sản xuất tìm kiếm đối tác. Theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND và Kế hoạch số 425/KH-UBND, Sở Công Thương hỗ trợ, giới thiệu doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm quế, chè, dược liệu, chuối, dứa tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung tại Lào Cai và Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch Biên giới Trung - Việt tại Hồng Hà. Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường được chỉ đạo xử lý gian lận thương mại, gian lận xuất xứ theo thẩm quyền, góp phần bảo vệ uy tín nông sản địa phương.

Tăng liên kết chuỗi, giữ giá trị gia tăng tại địa phương

Theo đánh giá của ông Hoàng Chí Hiền, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, việc thu hút đầu tư vào chế biến sâu, kho lạnh và trung tâm logistics tại cửa khẩu còn chậm cũng ảnh hưởng đến khả năng nâng cao giá trị nông sản. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ thị trường, Lào Cai cần đồng thời tháo gỡ những hạn chế về hạ tầng và năng lực chế biến.

Tỉnh đang triển khai Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 453/QĐ-TTg ngày 18/3/2026 phấn đấu đưa lối thông quan Bát Xát - Bá Sái vào vận hành trong quý I/2027 và cửa khẩu thông minh Kim Thành trong quý II/2027. Cảng cạn Kim Thành quy mô 50 ha đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế khuyến khích đầu tư trung tâm logistics nông sản, kho lạnh, khu sơ chế và đóng gói.

Cùng với hạ tầng, chế biến sâu được xác định là hướng đi quan trọng để giữ lại giá trị gia tăng tại địa phương. Sở Công Thương định hướng ưu tiên kinh phí khuyến công hỗ trợ hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn vùng cao đầu tư thiết bị sơ chế, chế biến quế, chè, dược liệu, chuối và dứa. Kế hoạch số 425/KH-UBND đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến đạt tối thiểu 60% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đầu tư máy móc, thiết bị chế biến góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị nông sản vùng cao Lào Cai. (ảnh: Hải Minh)

Một giải pháp quan trọng khác là kết nối doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp logistics với hợp tác xã vùng cao theo từng ngành hàng; khuyến khích ký kết hợp đồng liên kết, bao tiêu dài hạn. Việc cung cấp thông tin về sản lượng, mùa vụ giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch thu mua, hạn chế ùn ứ khi nông sản vào chính vụ, đồng thời tạo đầu ra ổn định hơn cho người sản xuất.

Tỉnh định hướng tiếp tục đa dạng hóa thị trường và kênh phân phối. Riêng đối với thị trường Trung Quốc, ưu tiên xuất khẩu chính ngạch, có hợp đồng và C/O; khai thác Nghị định thư xuất khẩu bưởi, chanh tươi. Cùng với đó, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và tiêu thụ trong nước qua các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP. Lào Cai cũng tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các cơ quan thương mại khu vực Hồng Hà nhằm tạo thuận lợi thông quan, phát huy cơ chế luồng ưu tiên đối với nông sản.

Mục tiêu đặt ra là nâng dần tỷ trọng sản phẩm được trồng, chế biến, đóng gói tại vùng cao Lào Cai trong hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu đến đầu tư chế biến và xây dựng thị trường tiêu thụ. Khi các mắt xích trong chuỗi giá trị được kết nối chặt chẽ, lợi thế cửa khẩu mới có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế thiết thực cho nông sản và người dân vùng cao.