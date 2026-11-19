Thông qua hợp tác quốc tế, Lào Cai kỳ vọng khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch gắn với văn hóa bản địa.

Ngày 17/11/2026, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 537/KH-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung triển khai Thỏa thuận hợp tác 3 năm phi tập trung giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine (Cộng hòa Pháp) giai đoạn 2025-2027.

Kế hoạch tập trung vào các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đây được xem là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng các không gian diễn giải văn hóa, lịch sử tại Nhà du lịch cấp vùng ở Sa Pa, Bắc Hà, Thác Bà, Nghĩa Lộ và Nhà du lịch cấp tỉnh tại phường Cam Đường.

Các không gian này được định hướng trở thành địa điểm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch của Lào Cai đến du khách trong nước và quốc tế.

Đối với những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc hình thành các không gian giới thiệu văn hóa mang ý nghĩa thiết thực. Đây là nơi lưu giữ nhiều giá trị truyền thống đặc sắc, thể hiện qua phong tục, tập quán, lễ hội, kiến trúc nhà ở, trang phục, nghề thủ công và tri thức dân gian.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và diễn giải, các giá trị văn hóa bản địa có thêm điều kiện tiếp cận du khách, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản và quảng bá bản sắc của từng cộng đồng.

Việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cũng được kỳ vọng tạo động lực để người dân tiếp tục gìn giữ các nghề truyền thống, phát huy tri thức bản địa và tham gia cung cấp những sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng.

Bên cạnh hoạt động bảo tồn và quảng bá văn hóa, tỉnh Lào Cai giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì triển khai các chương trình đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành du lịch cho người lao động.

Hoạt động đào tạo nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, chất lượng phục vụ và năng lực tiếp cận thị trường khách quốc tế, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, các bên sẽ phối hợp xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm; nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với trang thiết bị và người hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch.

Các nội dung hợp tác còn hướng tới phát triển sản phẩm du lịch mới, tăng cường truyền thông, quảng bá điểm đến và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm quốc tế.

Đây là những lĩnh vực có tiềm năng phát triển tại Lào Cai, nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nhiều điểm đến nổi tiếng và bản sắc văn hóa phong phú của các cộng đồng dân tộc.

Việc mở rộng các loại hình du lịch được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để người dân địa phương tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, hướng dẫn trải nghiệm đến sản xuất, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thủ công, nông sản đặc trưng.

Đặc biệt, tại những khu vực miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa có thể trở thành hướng sinh kế phù hợp, giúp người dân tận dụng lợi thế về cảnh quan, tri thức bản địa và các giá trị truyền thống.

Thông qua việc tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, người dân không chỉ có thêm nguồn thu nhập mà còn có điều kiện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng giao lưu, tiếp cận phương thức kinh doanh và dịch vụ hiện đại.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, UBND tỉnh điều chỉnh phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì các nội dung được giao; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trong quá trình triển khai.

Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và phối hợp thông tin với vùng Nouvelle-Aquitaine về việc điều chỉnh đầu mối hợp tác. Sở Tài chính hướng dẫn, thẩm định dự toán kinh phí theo quy định.

Thông qua chương trình hợp tác với vùng Nouvelle-Aquitaine, Lào Cai kỳ vọng tiếp cận thêm kinh nghiệm quốc tế trong quản lý điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế dựa trên chính những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm đặc trưng của cộng đồng.

Về lâu dài, việc gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững được kỳ vọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ngay tại quê hương.