Lào Cai mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác Hàn Quốc

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chương trình được kết nối trực tuyến với hai điểm cầu tại Sở Ngoại vụ và Trường Cao đẳng Lào Cai.

Về phía đoàn công tác Hàn Quốc có ông Jeoung Hoon Jin - Giám đốc Khối Kinh doanh Quốc tế Công ty EXXUSS, cùng đại diện Công ty Ether Magen, Global Finance - Haeoreum và các đơn vị đối tác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, kinh doanh của Lào Cai; đồng thời thông tin về các cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lào Cai.

Nằm ở vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Lào Cai có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và kết nối giao thương quốc tế. Cùng với hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ, hạ tầng năng lượng và viễn thông tiếp tục được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh quy mô lớn.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh chủ động tạo lập quỹ đất sạch trên 500 ha, sẵn sàng thu hút các dự án công nghiệp. Hiện, 95/99 xã, phường trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư.

Đặc biệt, tỉnh đang triển khai cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, hướng tới rút ngắn khoảng 40% thời gian thực hiện thủ tục hoặc xử lý trong vòng 24 giờ đối với các trường hợp phù hợp.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Cao đẳng Lào Cai; đại diện nhà trường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cũng thông tin về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; đồng thời, khẳng định tỉnh luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tìm hiểu, triển khai dự án và hoạt động lâu dài tại địa phương.

Trên cơ sở tìm hiểu tiềm năng, lợi thế của Lào Cai, đại diện Công ty EXXUSS (Hàn Quốc) đã trao đổi, đề xuất một số định hướng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Trong đó, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, kết nối việc làm và nghiên cứu khả năng hợp tác đưa lao động sang thị trường Hàn Quốc theo diện E-8 dành cho lao động thời vụ và E-7 dành cho nhân lực kỹ thuật, lao động có tay nghề cao.

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đoàn công tác đề xuất tăng cường kết nối các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề của hai bên; mở rộng chương trình tư vấn du học theo diện D-2, D-4, trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác đào tạo. Các đề xuất hướng tới tạo thêm cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho nguồn nhân lực địa phương.

Trong lĩnh vực môi trường, đoàn công tác giới thiệu công nghệ xử lý chất thải bằng phương pháp khử ở nhiệt độ cao gắn với thu hồi năng lượng của Công ty Ether Magen; đồng thời trao đổi khả năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và hợp tác đầu tư trong xử lý rác thải sinh hoạt đô thị.

Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc cũng quan tâm đến tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh Lào Cai; đề xuất tăng cường kết nối với các tổ chức điện ảnh, hiệp hội du lịch và các cơ quan phát triển văn hóa Hàn Quốc nhằm mở rộng hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh địa phương.

Buổi làm việc là dịp để tỉnh Lào Cai giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư với các doanh nghiệp, tổ chức Hàn Quốc; đồng thời tìm hiểu nhu cầu, khả năng hợp tác của từng đối tác. Trên cơ sở các nội dung trao đổi, hai bên hướng tới tiếp tục kết nối, nghiên cứu và cụ thể hóa những đề xuất hợp tác phù hợp, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.