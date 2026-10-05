Lào Cai mở rộng cơ hội đầu tư, nâng tầm giá trị nông sản

Chia sẻ về hội nghị, ông Trần Minh Sáng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết: Hội nghị chuyên đề xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026 có mục đích quảng bá tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Lào Cai; giới thiệu các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, có lợi thế cạnh tranh và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Qua đó, nâng cao hình ảnh, thương hiệu và vị thế nông nghiệp Lào Cai.

Ông Trần Minh Sáng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai phát biểu tại cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị các nội dung của hội nghị. Ảnh: THANH TIẾN

Không gian của hội nghị và các hoạt động trong chuỗi sự kiện sẽ tăng cường kết nối thị trường, mở rộng giao thương và thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, phát huy lợi thế của tỉnh Lào Cai trong kết nối với các tỉnh trong nước và thị trường quốc tế; nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh của các ngành hàng nông sản chủ lực.

Bên cạnh đó, hội nghị còn giúp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và thu hút các nguồn lực xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn và chuyển đổi số; đồng thời giới thiệu cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư của tỉnh. Đặc biệt, đây là cơ hội tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh kết nối; quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chuỗi cung ứng; mở ra các cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện của Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026 sẽ tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: Chương trình chính thức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp; không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp; lễ khánh thành Nhà máy sản xuất chế biến quế hữu cơ Xuân Quang.

Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị phường Lào Cai, với khoảng 500 đại biểu. Thành phần dự kiến mời 11 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc, các địa phương nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đại diện phía Trung Quốc.

Để làm rõ tầm quan trọng của hội nghị này, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Lào Cai tổ chức hội nghị chuyên đề về xúc tiến đầu tư, thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, vì vậy phải được chuẩn bị bài bản, tạo dấu ấn, thể hiện tinh thần “nghĩ lớn, làm lớn”, nhưng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Được biết tỉnh Lào Cai sở hữu một không gian phát triển nông nghiệp rộng lớn, đa dạng và giàu tiềm năng bậc nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Toàn tỉnh hiện sở hữu gần 150.000ha quế, gần 16.000ha chè, hơn 6.000ha cây dược liệu cùng hơn 14.500ha cây ăn quả. Trên địa bàn còn có hàng chục nghìn ha tre măng, dâu tằm, chuối, dứa… và các vùng sản xuất lúa đặc sản nổi tiếng.

UBND tỉnh Lào Cai tổ chức cuộc họp thảo luận việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh năm 2026. Ảnh: THANH TIẾN

Nhiều năm qua, điểm nghẽn lớn nhất của nông nghiệp miền núi là sản phẩm chủ yếu xuất bán ở dạng nguyên liệu thô. Giá trị gia tăng thấp khiến người dân chưa thực sự hưởng lợi tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Lào Cai hiện nay là thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu.

Các ngành hàng chủ lực như quế, chè, dược liệu, gỗ rừng trồng được xác định là những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển. Khi chế biến sâu, giá trị sản phẩm có thể tăng lên nhiều lần so với xuất bán nguyên liệu.