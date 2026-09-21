Lào Cai mở không gian số với gần 2.000 tư liệu về Bác Hồ

Ngày 21.9, tại Thư viện tỉnh Lào Cai (CS1), Sở VHTTDL ra mắt Không gian Hồ Chí Minh - Không gian số “Từ di sản đến tri thức số” nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23.9.1958 - 23.9.2026).

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, học sinh, người dân.

Toàn cảnh sự kiện

Không gian trưng bày các chủ đề về hành trình cứu nước, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, nổi bật với “Đường Kách mệnh”, “Sửa đổi lối làm việc”, mô hình “Lăng Bác Hồ” và hình ảnh văn kiện lịch sử “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1945.

Chủ đề “Bác Hồ trong lòng người Yên Bái, Lào Cai” giới thiệu tư liệu về tình cảm, lời căn dặn của Người với đồng bào, nhân dân địa phương và kết quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, tại khu vực số được trang bị máy tính, máy tính bảng, màn hình cảm ứng, mã QR và nền tảng thư viện số, hỗ trợ tra cứu sách, báo điện tử, phim tư liệu, video, triển lãm ảnh và sách nói.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang ghi nhận, biểu dương sự chủ động của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng Không gian Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị bổ sung tư liệu, đẩy mạnh số hóa, nâng chất lượng tra cứu, thuyết minh và nhấn mạnh việc gắn khai thác không gian với học tập và làm theo Bác.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng Thư viện tỉnh Lào Cai một số sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành địa chỉ văn hóa, giáo dục, đưa tư liệu về Bác đến gần hơn với cán bộ, học sinh và nhân dân.