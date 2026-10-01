Lào Cai: Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, nhóm đối tượng hỗn chiến tại quán bia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok giữa Nguyễn Tiến Tuân (SN 2009) và Đỗ Đức Anh (SN 2008), cùng trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 20h ngày 12/8/2026, Tuân cùng một nhóm người tập trung, chuẩn bị phương tiện và hung khí để tìm nhóm của Đức Anh. Nhóm này mang theo kiếm, dao, tuýp sắt và nhiều vỏ chai bia. Một số người còn lấy xăng từ xe máy cho vào các vỏ chai bia, dùng vải nút lại.

Sau đó, nhóm của Tuân đi bằng nhiều xe máy theo Quốc lộ 70 đến khu vực quán bia Ngọc Trang, thuộc Km 26, xã Phong Hải.

Khoảng 23h cùng ngày, khi đến gần quán, nhóm này nhìn thấy một bàn có 4 nam thanh niên đang uống bia và cho rằng đây là nhóm của Đỗ Đức Anh. Nhóm của Tuân lao vào dùng hung khí tấn công anh Bàn Nguyên Vũ (SN 2008, trú tại thôn Khởi Khe, xã Phong Hải), khiến nạn nhân bị thương và phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phong Hải phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, xác minh và điều tra những người liên quan.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác định thanh kiếm và con dao được sử dụng trong vụ việc thuộc trường hợp “vũ khí quân dụng”. Ngày 14/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng Bùi Ngọc Minh và Lý Văn Đáp. Ảnh: CACC

Đến ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 10 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, Bùi Ngọc Minh (SN 2008, trú tại tổ dân phố 43 Bản Phiệt, phường Lào Cai) và Lý Văn Đáp (SN 2004, trú tại thôn Bản Qua, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai) bị bắt tạm giam.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.