Lào Cai mang câu chuyện văn hóa Mông đến Điện Biên

Lào Cai sẵn sàng mang sắc màu văn hóa Mông đến Ngày hội tại Điện Biên

Được xây dựng với mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông đến gần hơn với công chúng, “Về Lào Cai – Nghe người Mông kể chuyện” không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là hành trình kể câu chuyện về vùng đất và con người Lào Cai qua tiếng khèn, điệu múa, lời hát và sắc màu trang phục truyền thống.

Theo đó, chương trình gồm 2 nội dung nổi bật: Trình diễn trang phục và Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Sắc Mông miền thương nhớ”; Trình diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề “Hồn núi tình khèn”.

Từ những sắc màu rực rỡ của trang phục Mông, giai điệu “Âm vang đại ngàn”, lời hát giao duyên “Lời hẹn ước”, điệu múa “Sợi lanh kể chuyện” đến những khúc hát về tình người như “Thương nhau tìm về”, mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa, góp phần tái hiện vẻ đẹp đời sống, tâm hồn và bản sắc của cộng đồng Mông trên vùng cao Lào Cai.

Sắc màu văn hóa Mông Lào Cai được tái hiện qua nghệ thuật trình diễn

Tại buổi tổng duyệt, các nghệ nhân, diễn viên trình diễn từng tiết mục với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Ban Chỉ đạo nghệ thuật và ê-kíp sáng tạo đồng thời rà soát, điều chỉnh đội hình, âm nhạc, lời bình, đạo cụ, trang phục và các yếu tố sân khấu, nhằm hoàn thiện chương trình trước khi chính thức tham gia Ngày hội.

Với chủ đề “Về Lào Cai – Nghe người Mông kể chuyện”, các tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa Mông không chỉ kể câu chuyện bằng nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tự hào bản sắc, ý thức gìn giữ văn hóa và sức sống của cộng đồng Mông trong đời sống hôm nay.

Từ tiếng khèn, điệu múa, câu chuyện văn hóa Mông Lào Cai sẽ được kể tại Ngày hội ở Điện Biên

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ ngày 9 - 11.10 tại tỉnh Điện Biên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Đoàn Lào Cai đã sẵn sàng mang đến Ngày hội những sắc màu văn hóa đặc trưng và câu chuyện về đất, người vùng cao Tây Bắc.

Những câu chuyện của người Mông Lào Cai sẽ được kể bằng tiếng khèn, điệu múa, sắc màu thổ cẩm và bằng chính các nghệ nhân, diễn viên đang tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông nói riêng, các dân tộc tỉnh Lào Cai nói chung, khẳng định sức sống của bản sắc văn hóa trong đời sống đương đại.