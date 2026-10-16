Lào Cai: Mãn nhãn với đêm lễ hội múa xòe rực rỡ âm thanh và sắc màu ở Mường Lò

Trước giờ khai mạc, chương trình diễu diễn đường phố diễn ra từ 17h30 - 19h trên tuyến đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích - Sân vận động phường Nghĩa Lộ.

Các diễn viên biểu diễn trên đường phố dài gần 2km phục vụ du khách các nơi về đây chiêm ngưỡng những nét văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Mường Lò.

Chương trình có quy mô 400 diễn viên, chia thành 8 khối, mỗi khối gồm 50 diễn viên, đại diện cho sắc màu văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn, gồm các dân tộc Thái, Khơ Mú, Mường, Tày, Mông, Dao, Kinh.

Dự lễ khai mạc, có bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đúng 19h30, buổi khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, với chủ đề "Xòe Thái- Trọn một vòng yêu"

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Lễ hội năm nay gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO công nhận, ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời mở ra chuỗi hoạt động gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội năm nay, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội chợ du lịch, không gian ẩm thực, sản phẩm OCOP và trải nghiệm không gian bản làng sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, kết nối, quảng bá hình ảnh Mường Lò, Nghĩa Lộ và Lào Cai đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật thực cảnh "Xòe Thái - Trọn một vòng yêu", được dàn dựng công phu trên sân khấu rộng gần 3.000 m², kết hợp âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu 3D mapping và nghệ thuật biểu diễn hiện đại.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng thành ba chương: "Mầm thương", "Sợi nhớ" và "Vòng yêu", dẫn dắt người xem qua hành trình từ lao động sản xuất, tình yêu đôi lứa, phong tục cưới hỏi đến niềm vui hội tụ trong những vòng Xòe đoàn kết.

Từ hình ảnh cánh đồng lúa, những cô gái Thái bên dòng suối, không gian Hạn Khuống giao duyên đến phong tục thách cưới, đón dâu và đám cưới bản Mường, các tiết mục đã khắc họa vẻ đẹp văn hóa truyền thống, tình yêu thủy chung và những giá trị được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Màn đại Xòe với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Thái đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng của đêm hội. Những vòng Xòe được hình thành qua các đội hình mang họa tiết văn hóa đặc trưng như Cút Piêu, Tà Leo, Mak Cưởm và Hoa ban, kết hợp các điệu Xòe truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu.

Mỗi vòng Xòe không chỉ là một điệu múa mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, lòng hiếu khách và bản sắc văn hóa của đồng bào Thái nói riêng, các dân tộc Tây Bắc nói chung.