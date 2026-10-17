Lào Cai: Màn đại xòe 2.026 người thắp sáng đêm hội Mường Lò

Màn đại xòe quy tụ 2.026 nghệ nhân, diễn viên tạo nên điểm nhấn đặc sắc, tôn vinh di sản văn hóa Xòe Thái và lan tỏa tinh thần đoàn kết các dân tộc vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Đại xòe kết nối hàng nghìn trái tim tại Lào Cai

Trong không gian rực rỡ ánh sáng tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, những nhịp trống, tiếng nhạc và sắc màu trang phục truyền thống hòa quyện, mở ra đêm hội mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc. Điểm nhấn của chương trình là màn đại xòe với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên, tạo nên những vòng tay nối dài giữa sân khấu và cộng đồng.

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh, cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và cơ quan ngoại giao của Belarus, Lào, Ấn Độ tại Việt Nam.

Vòng xòe trong đêm lễ hội chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”.

Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, lễ hội được tổ chức trong không khí hướng tới dấu mốc 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đêm khai mạc thu hút hơn 10.000 đại biểu và khán giả tại sân vận động.

Di sản được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới

Chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” gồm 3 chương “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”, đưa khán giả đi qua những lát cắt văn hóa, sinh hoạt và tình cảm của con người Mường Lò. Những hình ảnh nếp nhà sàn, đồng lúa, dòng suối Nậm Thia và hoa văn thổ cẩm được tái hiện bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn truyền thống với âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Đáng chú ý, kỹ thuật trình chiếu 3D Mapping và thiết kế sân khấu cách điệu đã góp phần mở rộng không gian biểu đạt của nghệ thuật xòe.

Trước chương trình khai mạc, hoạt động diễu diễn đường phố với khoảng 400 diễn viên đại diện nhiều dân tộc đã giới thiệu nét đẹp trang phục, âm nhạc và sinh hoạt văn hóa địa phương. Khép lại đêm hội là màn pháo hoa rực rỡ, để lại ấn tượng đối với người dân và du khách.

Đưa giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững; người dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Theo định hướng của địa phương, việc bảo tồn di sản phải gắn với truyền dạy cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch có trách nhiệm.

Những vòng xòe vì thế không chỉ có ý nghĩa trình diễn. Khi di sản được gìn giữ trong bản làng, lễ hội và đời sống cộng đồng, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lưu trú, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm truyền thống và OCOP cũng có thêm cơ hội tiếp cận du khách, góp phần tạo sinh kế cho người dân.

Lãnh đạo, du khách cùng tham gia vòng xòe tại lễ hội.

Tại lễ khai mạc, tỉnh Lào Cai đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có đóng góp trong công tác bảo vệ, trao truyền, phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái. Đây là sự ghi nhận đối với những người đang lặng thầm giữ nhịp di sản qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, với chuỗi hoạt động văn hóa và du lịch đặc sắc. Từ vòng đại xòe của 2.026 người, thông điệp về tình đoàn kết, gìn giữ bản sắc và khát vọng phát triển tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa hình ảnh Mường Lò - Lào Cai đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.