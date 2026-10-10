Lào Cai liên tiếp phát hiện, tháo dỡ lưới bẫy chim tại nhiều địa bàn

Khoảng 10 giờ 45 phút, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng gồm Kiểm lâm, Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở xã Xuân Quang kiểm tra khu vực thôn Nhò Trong, phát hiện và tiến hành thu gom hệ thống lưới bẫy chim được giăng tại đồng ruộng.

Lực lượng liên ngành kiểm tra khu vực phát hiện lưới bẫy chim tại thôn Nhò Trong, xã Xuân Quang sáng 10/10.

Trước đó, ngày 1/10, tại xã Trịnh Tường, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Bộ đội Biên phòng tháo dỡ, tiêu hủy trên 500 mét lưới bẫy chim tại những khu vực có nguy cơ xảy ra săn bắt trái phép.

Ngày 6/10, tại thôn Nà Khương, xã Nghĩa Đô, lực lượng Kiểm lâm và Công an xã thu giữ, tiêu hủy hơn 250 cọc tre và trên 1.000 que dính nhựa dùng để bẫy chim; đồng thời giải cứu 12 cá thể chim di cư, thả về tự nhiên.

Tại xã Bát Xát, trong tháng 9, lực lượng chức năng đã tháo dỡ khoảng 6.900 m² lưới bẫy chim cùng một số thiết bị phát âm thanh dẫn dụ. Có điểm lưới được giăng dài hàng trăm mét trên khu vực đồi cây.

Tại Cốc San, ngày 17/9, Công an xã phối hợp lực lượng Kiểm lâm tháo dỡ dụng cụ bẫy, cứu và thả 7 cá thể chim ngói về tự nhiên. Trước đó, tại Yên Thành, khoảng 300 mét lưới cùng nhiều dụng cụ bẫy chim cũng được phát hiện, tháo bỏ.

Khoảng 200 mét lưới bẫy chim được tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ ở khu vực đồng ruộng thôn Nhò Trong.

Tại khu vực Văn Bàn, lực lượng Kiểm lâm còn kết hợp tuần tra thực địa với sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra những vùng đồi, bãi, cánh đồng có địa hình phức tạp, hỗ trợ phát hiện vị trí giăng lưới, đặt bẫy.

Các đợt kiểm tra cho thấy bẫy chim xuất hiện trên nhiều dạng địa hình, từ đồi cây đến đồng ruộng; phương tiện sử dụng cũng đa dạng như lưới cước, cọc tre, que dính nhựa và thiết bị phát âm thanh dẫn dụ.

Trong mùa chim di cư, lực lượng chức năng tại các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ, tháo dỡ dụng cụ bẫy bắt; đồng thời vận động người dân cung cấp thông tin khi phát hiện hoạt động săn bắt chim hoang dã, chim di cư trái phép.