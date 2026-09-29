Lào Cai liên thông dữ liệu điều trị, người dân được theo dõi sức khỏe liên tục

Thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế, tin từ Sở Y tế Lào Cai cho biết, toàn tỉnh có 1.362.710 bản ghi; trong đó 1.258.905 bản ghi cần làm sạch.

Đáng chú ý, đã có 4 cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ thống hoàn thành 100% số bản ghi cần làm sạch, gồm: Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội; CSDL về khám, chữa bệnh; CSDL lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS; Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản. Một số cơ sở dữ liệu khác cũng đạt tỷ lệ hoàn thành cao như nhân lực y tế 99,09%; môi trường cơ sở y tế 94,03%; đối tượng trợ giúp xã hội 92,93% và người khuyết tật 91,39%.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và ngành y tế kiểm tra tại cơ sở y tế. Ảnh: P.H.

Đối với Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, tại thời điểm chốt số liệu ngày 24/9, Lào Cai đã xử lý 600.031/781.748 bản ghi cần làm sạch, đạt 76,76%. Đến ngày 28/9/2026, theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ làm sạch dữ liệu đối tượng tiêm chủng của Lào Cai đã đạt 91% (cùng mức với tỉnh Bắc Ninh), thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ làm sạch dữ liệu cao trong toàn quốc. Dự kiến đến 30/9 sẽ hoàn thành 100%, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.

Đáng chú ý, đối với CSDL về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dược do còn thiếu các điều kiện kỹ thuật và hướng dẫn triển khai từ cơ quan quản lý CSDL ở Trung ương. Sở Y tế Lào Cai đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ sở dũ liệu tam thời để quản trị, điều hành. Đồng thời, Sở Y tế Lào Cai yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh trong và ngoài công lập chuyển dữ liệu khám chữa bệnh theo thời gian thực về kho dữ liệu dùng chung của tỉnh giúp cho quá trình quản trị điều hành của ngành y tế cũng như liên thông chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh giữa các đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh tạo điều kiên thuận lợi nhất cho người dân khi đi khám chữa bệnh, chuyển tuyến và lưu trữ lịch sử khám chữa bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình làm sạch dữ liệu vẫn gặp một số khó khăn, hạn chế: Một số phần mềm còn bất cập, xảy ra tình trạng quá tải, phát sinh lỗi hệ thống; Việc chuyển đổi hạ tầng cũng có thời điểm làm gián đoạn truy cập, ảnh hưởng đến tiến độ. Một số cán bộ cơ sở mới lần đầu tiếp cận phần mềm; Dữ liệu sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị phải hồi cứu, rà soát và đối chiếu từ các đơn vị trước sáp nhập, trong khi tổ chức bộ máy và nhân sự có nhiều thay đổi. Đối với dữ liệu tiêm chủng, khối lượng dữ liệu lớn, phần mềm chưa hỗ trợ nhập danh sách theo lô nên cán bộ phải rà soát, cập nhật thủ công từng đối tượng…

Để hoàn thành Chiến dịch, Sở Y tế Lào Cai yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung xử lý khối lượng dữ liệu còn lại. Tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, đối soát và lập danh sách tồn đọng nhằm bảo đảm số liệu có căn cứ, có khả năng truy vết và thống nhất với hệ thống chuyên ngành trước khi chốt kết quả.

Sở Y tế Lào Cai đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp xác minh thông tin định danh, cư trú, khai sinh và bố trí nhân lực, hỗ trợ ngành Y tế hoàn thành rà soát, cập nhật, xác minh dữ liệu còn lại theo đúng thời hạn đã đề ra.