Lào Cai lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự thảo luật trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Các dự thảo được lấy ý kiến gồm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Quang cảnh Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự thảo luật dự kiến trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị do đồng chí Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lào Cai; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, tổ chức và đại diện các xã, phường trên địa bàn.

Phát biểu định hướng thảo luận, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Lềnh cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026, với khối lượng công việc lớn, xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các quy định tác động trực tiếp đến địa phương; làm rõ nguyên nhân vướng mắc và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp, khả thi, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Các đại biểu tham dự Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự thảo luật dự kiến trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo những nội dung trọng tâm của 3 dự thảo luật, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung phân tích những quy định còn bất cập, chưa rõ; chỉ rõ các điều, khoản liên quan cần quan tâm và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo những nội dung trọng tâm của 3 dự thảo luật.

Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất và bảng giá đất.

Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận và xử lý hồ sơ có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp cũng được các đại biểu quan tâm.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu góp ý về tiêu chí phân loại dự án theo mức độ rủi ro; đánh giá tác động môi trường; giấy phép và đăng ký môi trường; phân cấp thẩm quyền gắn với năng lực thẩm định, kiểm tra, quan trắc và xử lý vi phạm.

Cùng với đó, các đại biểu đề cập việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và tái sử dụng chất thải, đất, đá thải mỏ.

Các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đối với dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào cơ chế kiểm soát nguồn ô nhiễm từ đất liền, lưu vực sông ra biển; trách nhiệm phối hợp giữa các địa phương trong chia sẻ thông tin, quan trắc và xử lý nguồn thải, bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá các ý kiến của đại biểu cơ bản bám sát nội dung từng dự thảo luật, tập trung phân tích những vấn đề còn bất cập, chưa rõ hoặc có thể phát sinh khó khăn trong tổ chức thực hiện, gắn với điều kiện đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán và hạ tầng số còn khó khăn. Đây là những căn cứ thực tiễn quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, tiếp thu và tham gia ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Lềnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp ý kiến theo từng dự thảo luật, kiểm tra căn cứ chuyên môn, làm rõ nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 10/10/2026.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, phát hiện những bất cập trong thực thi pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tham gia đảm bảo chất lượng.

Các ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, góp phần hoàn thiện các dự thảo luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn.