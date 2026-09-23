Lào Cai lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm, tạo 'vốn mồi' cho khởi nghiệp sáng tạo

Lào Cai thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. (Ảnh minh họa)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Lào Cai, tạo cơ sở hình thành công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Theo Đề án, Quỹ được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nhằm huy động nguồn lực xã hội, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia góp vốn, đồng đầu tư. Quỹ có thời gian hoạt động tối đa 10 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Nguồn vốn của Quỹ gồm phần vốn nhà nước và vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 11/8/2026 của HĐND tỉnh, phần vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ Quỹ có tỷ lệ trên 50%, với mức tối đa 300 tỷ đồng. Việc bố trí vốn thực tế căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Quỹ được định hướng đầu tư hoặc đồng đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, dự án ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Các lĩnh vực ưu tiên gồm công nghệ chế tạo - tự động hóa, công nghệ môi trường, giảm phát thải carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, công nghệ robot, nông - lâm nghiệp thông minh và du lịch thông minh.

Theo Đề án, tỷ lệ góp vốn vào mỗi doanh nghiệp tối đa không quá 5% tổng nguồn vốn của Quỹ; mức hỗ trợ tối đa không quá 30% kinh phí thực hiện dự án công nghệ cao.

Quỹ cũng được định hướng hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn quản trị, kết nối thị trường, qua đó tạo “vốn mồi” thu hút nguồn lực tư nhân, nhà đầu tư thiên thần và các quỹ đầu tư khác. Giai đoạn 2026-2030, Lào Cai định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu dược liệu và nông lâm sản, du lịch thông minh, thương mại điện tử, logistics cửa khẩu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối tham mưu triển khai Đề án. Việc góp vốn, chuyển vốn hoặc bố trí, sử dụng vốn nhà nước chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục theo quy định. Quyết định phê duyệt Đề án có hiệu lực từ ngày 16/9/2026.