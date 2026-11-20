Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác bạn đọc và giao lưu tác giả, tác phẩm

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số

Với hơn 530.000 bản sách, trong đó có trên 12.000 bản thuộc bộ sưu tập địa chí và 1.712 bản sách tiếng Trung Quốc, Thư viện tỉnh Lào Cai đang lưu giữ nguồn tài nguyên tri thức phong phú, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người dân.

Bên cạnh sách, thư viện hiện lưu trữ 150 đầu báo, tạp chí, thường xuyên cập nhật 75 đầu báo, tạp chí; số hóa 577.940 trang tài liệu, trong đó có 10.000 trang sách cổ của người Dao.

Năm 2026, thư viện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy bạn đọc làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trong năm, đơn vị đã cấp mới 7.180 thẻ bạn đọc, phục vụ 168.412 lượt bạn đọc, luân chuyển 398.488 lượt sách, báo và tổ chức 193 buổi phục vụ lưu động.

Nhà văn Nông Quang Khiêm giao lưu, chia sẻ lan tỏa tình yêu văn học

Cùng với việc bổ sung, làm phong phú nguồn tài nguyên, thư viện chú trọng cải thiện không gian và phương thức tiếp cận tri thức. Không gian Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động tại cơ sở 1, góp phần giới thiệu những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc.

Đặc biệt, kế hoạch “Xây dựng Thư viện số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030” đã được triển khai, tạo cơ sở để đơn vị từng bước hiện đại hóa hoạt động, mở rộng khả năng tiếp cận tài nguyên thông tin trên môi trường số.

Tại hội nghị, các đại biểu và bạn đọc trao đổi về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn tài nguyên, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường liên kết với trường học, cơ quan, đơn vị; đa dạng hóa hình thức phục vụ, tạo điều kiện để người dân, nhất là học sinh và bạn đọc ở vùng xa, tiếp cận sách và các nguồn tri thức.

Đại diện thư viện, bà Đồng Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh, đã trao đổi, giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp để nghiên cứu, bổ sung vào định hướng hoạt động thời gian tới.

Nhà thơ Nguyễn Hiền Lương giao lưu, chia sẻ tại hội nghị

Giao lưu văn học, khơi dậy niềm say mê đọc sách

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm với sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Hiền Lương và Nông Quang Khiêm mang đến cho bạn đọc cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu quá trình sáng tác, cảm hứng văn chương và những câu chuyện phía sau trang sách. Qua đó, góp phần kết nối người viết với công chúng, khơi gợi tình yêu văn học và khuyến khích thói quen đọc trong đời sống.

Trao giấy chứng nhận và vinh danh 3 đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Dịp này, chương trình trao tặng sách cho Trường Tiểu học, THCS và THPT Pasteur; biểu dương, khen thưởng 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc. Ba cá nhân tiêu biểu được vinh danh là Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai, đồng thời là Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2026.

Vinh danh các cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc năm 2026

Từ việc gìn giữ, phát huy nguồn tài liệu truyền thống đến mở rộng không gian đọc hiện đại, Thư viện tỉnh Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa quan trọng trong lưu giữ, lan tỏa tri thức.

Các hoạt động đổi mới, gắn kết bạn đọc và thúc đẩy chuyển đổi số không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập suốt đời, đưa văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.