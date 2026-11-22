Các đơn vị trao quà cho học sinh hiếu học vượt khó tại chương trình. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Sự kiện là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chương trình mang đến các tiết mục nghệ thuật được phối hợp dàn dựng và biểu diễn bởi nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Hội Phụ nữ xã Mường Khương và các em học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương.

Các tiết mục văn nghệ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các em học sinh. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó giữa quân với dân được truyền tải sinh động qua nhiều tiết mục đặc sắc. Mỗi lời ca, tiếng hát đều gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.