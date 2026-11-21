Đưa thông tin ngày hội đến gần hơn với cộng đồng

Những ngày này, tại phường Văn Phú, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đang khẩn trương xây dựng tin, bài, biên tập hình ảnh, thiết kế pano tuyên truyền và cập nhật thông tin trên các nền tảng số.

Bên cạnh việc đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử, fanpage của phường và các nhóm Zalo tổ dân phố, cán bộ Trung tâm còn trực tiếp xuống cơ sở ghi nhận, phản ánh các hoạt động hưởng ứng. Qua đó, thông tin về ngày hội được cập nhật kịp thời, giúp người dân nắm bắt và tham gia các hoạt động.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Văn Phú tác nghiệp tại hiện trường đưa tin bài về ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Văn Phú thiết kế tranh, ảnh tuyên truyền về ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Bà Phạm Minh Phương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Văn Phú cho biết: "Đơn vị chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng số thông qua việc xây dựng tin, bài, hình ảnh, video; đăng tải trên cổng thông tin điện tử, fanpage của phường và các nhóm Zalo tổ dân phố. Cách làm này góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, giúp người dân kịp thời nắm bắt các hoạt động của ngày hội".

Không chỉ phường Văn Phú, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh công tác tuyên truyền cũng được triển khai với nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Bên cạnh hệ thống truyền thanh, pano, áp phích, khẩu hiệu cổ động trực quan, các địa phương còn phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, đoàn thể, họp thôn, bản và các hoạt động cộng đồng. Đây là những hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi các buổi sinh hoạt cộng đồng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp và trao đổi thông tin.

Bà Hoàng Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tâm cho biết: “Địa phương chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức như pano, áp phích, tin bài hoặc là trên fanpage chính thống của địa phương. Ngoài ra, đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực trong công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tại chi hội, đoàn thể mà mình được phụ trách”.

Thông qua các kênh thông tin chính thống và hoạt động sinh hoạt cộng đồng, người dân có thêm điều kiện tìm hiểu về ý nghĩa, nội dung của ngày hội. Không chỉ tiếp nhận thông tin, nhiều người còn chủ động tham gia, góp phần tạo nên không khí ngày hội từ chính mỗi khu dân cư.

Khắp các tuyến phố đều được trang trí các băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam.

Bà Triệu Thị Hạnh, người dân thôn Đồng Thập, xã Nghĩa Tâm chia sẻ: Thông qua loa truyền thanh, nhóm Zalo của thôn và các buổi họp, bà con biết được những hoạt động địa phương tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng.

Đối với người dân, các hoạt động văn hóa còn là dịp để các thế hệ gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống. Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân tổ 2, phường Văn Phú cho rằng, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và kỷ niệm những ngày truyền thống có ý nghĩa thiết thực, góp phần lưu giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Ở cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng infographic, triển khai đăng tải tin, bài tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng; xây dựng khẩu hiệu và ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu cổ động trực quan cũng được hoàn thiện, triển khai treo tại các tuyến đường, khu vực trung tâm, góp phần tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội.

Cùng với hệ thống truyền thông cơ sở, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai tăng cường thông tin về các hoạt động, chuẩn bị các điều kiện thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11, để khán giả trong và ngoài tỉnh có thể theo dõi chương trình qua sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.

Kết nối giá trị văn hóa với quảng bá du lịch

Điểm đáng chú ý trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm nay là việc kết hợp tôn vinh, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống với quảng bá sản phẩm đặc trưng và xúc tiến du lịch. Trong đó, Không gian Trà Shan và sắc màu thổ cẩm năm 2026 với chủ đề “Theo du trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm” diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại phố đi bộ Hào Gia, phường Yên Bái, là một trong những hoạt động trọng tâm.

Thông qua hoạt động này, giá trị văn hóa gắn với trà Shan được giới thiệu đồng thời với việc quảng bá sản phẩm, kết nối phát triển kinh tế và du lịch địa phương. Cùng với lễ khai trương không gian, tỉnh tổ chức ra mắt nền tảng Trà Shan và sàn thương mại điện tử Trà Shan Lào Cai, góp phần mở rộng kênh giới thiệu, kết nối và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hội thảo “Trà Shan - Kết nối văn hóa bản địa với phát triển du lịch Lào Cai” và phiên đấu giá sản phẩm Trà Shan. Các hoạt động nhằm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu cùng câu chuyện văn hóa gắn với từng sản phẩm nhằm xây dựng câu chuyện riêng về vùng đất và con người Lào Cai.

Người dân và du khách tham quan các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại trung tâm tỉnh Lào Cai.

Cùng với hoạt động này, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lào Cai - Sắc màu hội tụ” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 23/11 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái. Trước chương trình nghệ thuật là hoạt động diễu diễn đường phố huy động 440 nghệ nhân, diễn viên, học sinh tham gia tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh. Những sắc màu trang phục, âm thanh nhạc cụ, điệu múa và nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc sẽ cùng hội tụ, tạo nên không gian trình diễn giàu bản sắc.

Chương trình nghệ thuật gồm ba chương: “Tinh hoa văn hóa”, “Sắc màu di sản” và “Khát vọng Việt Nam”, tái hiện vẻ đẹp văn hóa truyền thống, sự đa dạng của di sản và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai cùng các nền tảng số.

Sự kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm, diễu diễn đường phố và chương trình nghệ thuật không chỉ góp phần tạo sức lan tỏa cho ngày hội mà còn mở rộng cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Lào Cai đến công chúng trong và ngoài tỉnh.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn đặt ra yêu cầu phát huy văn hóa trong đời sống đương đại. Với Lào Cai, nơi hội tụ bản sắc phong phú của các dân tộc, việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và quảng bá sản phẩm văn hóa góp phần kết nối di sản với cộng đồng, từng bước phát huy giá trị văn hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Lâm Tới - Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; đồng thời hướng dẫn các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế. Mục tiêu là để người dân hiểu rõ ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam, tích cực tham gia và cùng lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp”.

Khi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa, các sản phẩm, lễ hội và không gian văn hóa sẽ góp phần tạo sức hút đối với du khách, qua đó giới thiệu rộng rãi hơn hình ảnh Lào Cai thân thiện, giàu bản sắc. Đây cũng là nền tảng để địa phương phát huy giá trị văn hóa, tạo sức hấp dẫn cho điểm đến và đóng góp thiết thực vào phát triển du lịch bền vững.