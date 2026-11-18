Ngày 18/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam kết hợp với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo chủ trương, chỉ đạo chung.

Lào Cai chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết.

Theo bà Hạnh, ngày hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, tập trung giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, nét đặc trưng của cộng đồng các dân tộc, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và tăng gắn kết trong cộng đồng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Lào Cai - Sắc màu hội tụ", diễn ra lúc 20h ngày 23/11.

Trước đó, vào lúc 19h15 cùng ngày, chương trình diễu diễn đường phố sẽ xuất phát từ khu vực đèn đỏ Km4, đi qua các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm hành chính tỉnh và tập kết tại sân khấu chương trình nghệ thuật.

Một hoạt động đáng chú ý khác là khai trương "Không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm" vào tối 20/11. Đây sẽ là không gian giới thiệu những nét văn hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người dân và du khách.

Để phục vụ các hoạt động, tỉnh dự kiến huy động 4.000 người, trong đó phường Yên Bái 1.000 người; các phường Âu Lâu, Văn Phú và Nam Cường mỗi địa phương 500 người; ngành Giáo dục và Đào tạo huy động 1.000 học sinh, sinh viên; Tỉnh đoàn Thanh niên huy động 500 đoàn viên.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, dàn dựng chương trình nghệ thuật; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và điều kiện đón tiếp đại biểu, nhân dân.